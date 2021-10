México.- Anuncian la conversión de un espacio de detención y tortura en un Sitio de Memoria en México

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado el proyecto Tlaxcoaque: Sitio de Memoria, por el cual se construirá un memorial colectivo en los sótanos de Tlaxcoaque, utilizados como centro de detención y tortura durante la época de la "guerra sucia", en las décadas de 1960 y 1980.



"Este Gobierno, que lo que hace es promover derechos, una Ciudad de Derechos, que lo único que permite o que provoca o que busca es una ciudad de libertades; una ciudad donde nunca más el Estado reprima a sus jóvenes; y, es más, no solamente se ofrece democracia, dignidad y libertad y trabajamos todos los días con ello, sino que, además, damos a los jóvenes educación, damos a los jóvenes posibilidad de desarrollo, damos a los jóvenes derechos y libertades", ha argumentado.



La Comisión Nacional de Derechos Humanos participa en el proyecto y será la responsable de mostrar los sótanos a la población. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revisará toda la memoria forense sobre este lugar para hacer justicia y no solamente un memorial.



Por último, comenzará un proceso colectivo incluyendo a víctimas que ya no están, familiares y las propias víctimas que viven y sobrevivieron a la tortura en esos sótanos, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.



Un portavoz del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Félix Hernández Gamundi, ha apoyado la iniciativa y ha defendido que sirva para que el gobierno federal y local trabajen para garantizar que no haya más espacios de tortura. "Necesitamos asegurarnos de que en nuestro país nunca vamos a tener centro de reclusión y tortura como éste", ha afirmado.