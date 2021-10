Márquez recupera la hegemonía en "su" circuito

Marc Márquez, piloto de Honda Repsol, en una fotografía fechada el 12 de septiembre de 2021. EFE/Javier Cebollada

Austin (Estados Unidos), 3 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) recuperó la hegemonía que en 2019 había perdido ante el español Alex Rins (Suzuki SX RR), al volver a vencer en "su" circuito, el COTA (Circuit Of The Americas), escenario del Gran Premio de las Américas de MotoGP.

Márquez dominó la carrera prácticamente de principio a fin en un circuito en el que siempre ha tenido una superioridad "natural" respecto a todos sus rivales, que en esta ocasión fueron, aunque desde la distancia, el vigente líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), seguido de su máximo rival en el campeonato, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21).

Quartararo incrementa su ventaja en la provisional del mundial en cuatro puntos, en el que ahora tiene 52 de ventaja sobre el italiano.

En la salida sorprendió a todos la eficacia de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien protagonizó una fulgurante partida en un trazado que es muy de su agrado y, enseguida, comenzó a marcar un fuerte ritmo para intentar romper en "añicos" una carrera que a priori parecía se iba a disputar en grupo.

Con Márquez en cabeza del grupo, también destacó la buena salida de los pilotos de Suzuki, Alex Rins y Joan Mir, que mejoraron notablemente respecto a sus posiciones de entrenamientos y al término de la primera vuelta ya eran tercero y séptimo, respectivamente, con el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), en la segunda posición.

Antes de completarse el segundo giro la carrera ya perdió a un protagonista, el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), que había sido el más rápido en los entrenamientos libres matinales e iba sexto, pero se cayó en la curva doce del trazado estadounidense en el mismo giro que Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) hizo la primera vuelta rápida de carrera, superando los registros tanto de Márquez como de Quartararo.

Una vuelta más tarde, en la tercera, el australiano Jack Miller era el más rápido en su remontada, aunque seguía mandando Marc Márquez, por delante de Fabio Quartararo, Alex Rins y Jorge Martín, que se vio superado por el piloto de la Suzuki GSX RR con el dorsal número 42.

Quartararo aguantó el ritmo impuesto por Márquez y tras ellos también resistieron ese primer envite tanto Martín como Rins, que se iban cambiando constantemente las posiciones, en tanto que el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) se iba por los suelos en la quinta vuelta y la carrera perdía a otro de sus protagonistas.

El piloto de Repsol Honda no consiguió consolidar su liderato a pesar de los adelantamientos que se "regalaron" entre Quartararo, Martín y Rins hasta que en la sexta vuelta Márquez protagonizó su segunda vuelta rápida de carrera (2:04.629) que le permitió aumentar la ventaja respecto a su inmediato perseguidor hasta casi un segundo (0.952), pero todavía había mucha prueba por delante, catorce vueltas de un total de veinte.

Una nueva vuelta rápida en el séptimo giro de Marc Márquez, 2:04.368, le permitió incrementar la diferencia respecto a sus perseguidores hasta el segundo y medio, lo que prácticamente había roto la carrera en lo que a la pelea por la victoria se refiere y debió ser entonces cuando el piloto de Repsol Honda debió recrear en su memoria el error que en 2019 le hizo perder el triunfo cuando rodaba en solitario.

Vuelta tras vuelta la ventaja de Marc Márquez se fue incrementado, 2,3 segundos en el noveno giro, en el que Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) se fue al suelo en la curva trece, cuando rodaba en la decimotercera posición, y 2,8 en el décimo.

Mientras, por detrás, Jack Miller dejó pasar, en una clara maniobra de equipo, a su compañero Pecco Bagnaia, que comenzó a recortar distancias con Jorge Martín, al que alcanzó y superó cuando el español tuvo que cumplir con una vuelta larga de penalización por acortar el recorrido entre las curvas cuatro y cinco del circuito.

Esa sanción relegó a Jorge Martín a la quinta posición, superado también por Alex Rins, con el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20) sexto, Joan Mir (Suzuki GSX RR), séptimo, delante de Jack Miller, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V).

Acabaron también en los puntos Alex Márquez (Honda RC 213 V), duodécimo, y fuera de ellos Iker Lecuona (KTM RC 16), decimosexto.