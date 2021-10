Maduro reitera que España debe pedir perdón por la conquista de América

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 3 oct (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró este domingo que España tiene que pedir perdón "a los pueblos de América Latina y el Caribe" por "los crímenes cometidos" durante la conquista del continente.

"Tiene España que hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el imperio español contra los pueblos de la América, tiene que hacer un gran reconocimiento y pedir (...) perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe por el crimen horrible que se cometió contra nuestros abuelos", dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el mandatario, al continente "llegó el colonialismo europeo a masacrar, saquear, robar, arrasar y esclavizar toda la América", algo que consideró que no quiere ver el expresidente del Gobierno español José María Aznar.

Este jueves, Aznar se burló de la petición del Gobierno de México para que España se disculpe por la conquista y subrayó que tanto el nombre como los apellidos del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen origen español.

"'¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador'. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla", ironizó durante la convención nacional del Partido Popular (PP).

Tras esas palabras, López Obrador insistió en que se debería pedir perdón por la conquista española y evitó "polemizar", cuestionado por las palabras de Aznar.

"Amor y paz. Entender que debemos perdonar. No olvidar, pero perdonar. Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón", apuntó el mandatario este viernes en su conferencia matutina.

En este sentido, Maduro hizo hincapié en que Aznar "no quiere ver cómo el colonialismo español (...) masacró, asesinó, desterró y esclavizó a millones de habitantes originarios de los pueblos indígenas" y luego "trasladó, esclavizó y masacró, a 50 millones" de africanos.

"(Eso) es lo que no quiere ver José María Aznar en su visión obcecada colonialista, racista", concluyó el gobernante venezolano. EFE

gdl/laa

(vídeo)