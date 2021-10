Las últimas 5 fotos de Yoss Hoffman que arrasan en su perfil de Instagram

Yoss Hoffman (@justyoss) causó furor en Interne tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 1.315.904 de interacciones entre sus aficionados.

Stoppers: Saben que nunca he sido buena con las manualidades, pero aquí aprendí a hacer esto que se llama rafia y puedes hacer muchas cosas muy hermosas. Este bote se lo hice a mi mamá con mucho amor, es un bote imperfecto como yo, pero lleno de amor. Y quiero expresar públicamente el agradecimiento y el amor que siento por ella. Me hubiera gustado llenarlo de más corazones porque el amor que siento por ti es infinito. Gracias por cuidarme donde sea que me encuentre. Yo te cuidaré a ti también por el tiempo que la vida me lo permita. Sé que estás triste y espero que este regalo te recuerde que te amo y que pronto estaré contigo. Yoss - (Publicado por G.G.)





Yoss me pidió volver a compartir esta foto con el siguiente texto: “¿Se acuerdan de esta foto? Pueden ver en mi “feed” que la subí el día 13 de Junio. Una foto donde me encuentro entre unos barrotes, donde sólo una parte de mí está afuera… lo más curioso es el mensaje que puse: “La magia de la edición 😍 así me siento, con la cabeza volando en un edificio cerrando los ojos sin saber qué va a pasar, pero solo falta un poco de creatividad para crear una realidad hermosa. Todo lo malo que pasa es una oportunidad más para crecer, aprender, evolucionar y encontrar nuevos caminos.” Así me sentía, sin saber qué iba a pasar, pero a la vez presintiendo que algo pasaría y cambiaría mi vida. Esto no es más que un mensaje de la Yoss del pasado para la Yoss del presente recordándome que TODO lo malo que pasa es una OPORTUNIDAD para crecer, aprender, evolucionar y encontrar nuevos caminos. Gracias Yoss por este mensaje tan importante y tan poderoso que en su momento tal vez era simplemente una reflexión más, pero ahora cobra significado y se vuelve realidad. Gracias por recordarme que la creatividad es una de mis virtudes y porque definitivamente SÍ, esta oportunidad no sólo me ha ayudado a crecer, aprender y evolucionar sino que me ha mostrado esos nuevos caminos que tanto buscaba y no encontraba, ahora los veo y espero con confianza y serenidad cómo caminaré en ellos y cómo cambiaré el rumbo de mi vida y quizá la de otros. Hoy le agradezco a la Yoss del pasado y también aprovecho para agradecerle a la Yoss del futuro por su fuerza, paciencia y por conectarse con su interior. Les mando mucho amor y nunca subestimen lo que escribieron algún día. Yoss” Publicado por G.G.





Tras leerle un par de cartas más, Yoss nos comparte su reflexión: “Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿cómo se sentirían?… Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas, pero ¿de dónde viene el enojo?… básicamente de nuestros propios pensamientos y emociones. Y me cuestiono: ¿DE QUÉ ME SIRVE?… El enojo es un impulsor que lleva a la acción y eso puede ser favorable o no. A veces también el enojo se queda guardado y se convierte en resentimiento y rencor. NINGUNA de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son “veneno puro para el alma”. Tal vez si intercambiáramos papeles me sentiría igual que algunos de ustedes. Pero desde aquí les puedo asegurar que a diferencia de antes de que pasara esto, HOY ME SIENTO MENOS ENOJADA. Porque así como me ha dolido, también he sanado mucho. He venido a sacar, sanar y a aprender muchas cosas, no sólo de mí misma sino de otras personas. Antes me la vivía “encabronada” por cualquier tontería y podía pasar el día entero de malas por algo insignificante. Hoy me doy cuenta de las estupideces a las que les di importancia y de lo mal que pasaba mi tiempo enganchada en una emoción de enojo pudiendo experimentar la vida desde otra perspectiva. Así que hoy los invito a que si se sienten enojados por cualquier razón detengan su mente y respiren profundamente un par de veces para tratar de soltarlo y no engancharse, no darle demasiada importancia a algo como para poder cambiar la forma en que ahorita están percibiendo su vida, dejen a la emoción pasar e irse, vas a volverla a sentir tarde o temprano pero el punto es que no te quedes ahí. Libérense del enojo. Les mando amor. Yoss”. Publicado por G.G.





Si observamos bien, todas las situaciones nos pueden dejar algo positivo… sobre todo las más difíciles. -G.G.





En la visita a Yoss me habló de la fortaleza y me entregó este pensamiento: “Stoppers: Les he mostrado una apariencia “muy fuerte” de mi persona, pero para poder construir ese MURO de fortaleza, tuve que “enterrar” mis debilidades para que nada me afectara. Y funcionó por mucho tiempo, sin embargo hoy me doy cuenta que NO ES EL CAMINO. Construir capas de fortaleza tratando de eliminar las debilidades que todos tenemos por “defecto de fabrica” es imposible. Todos tenemos diferentes debilidades. En mi caso, como en alguna ocasión ya les había comentado, una de mis debilidades más fuertes es la ansiedad, ocasionada principalmente por mi hipersensibilidad, tanto física como emocional. Desde muy pequeña fui muy sensible a todo, no tenía amistades, cualquier acto personal o no personal contra mí me dolía, lo sufría. Mi única escapatoria fue esconder poco a poco esa sensibilidad con capas de enojo y otras cosas. Ahora la he “desenterrado” y me ha dolido hasta lo que no me tendría que doler, la vulnerabilidad llegó al máximo. Hoy reconozco esa debilidad porque es algo que ES y siempre será así. La acepto porque gracias a ella he aprendido mucho, porque eso me une más a mí, a ustedes y al universo. Aceptar al ser imperfecto que soy tiene beneficios al sentirlo; reconocerlo y compartirlo me ayuda a sanar y liberarme emocionalmente y ese es un paso más a la VERDADERA libertad. Nuestras debilidades nos unen, dejen de rechazar sus debilidades y defectos y abrácenlos con amor, todos somos débiles y reconociéndolo es el camino a ser fuerte. Los quiero. Yoss” Publicado por G.G.

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.