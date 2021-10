Las calles de "On My Block" dicen hasta luego en Netflix

Fotografía cedida por Netflix donde aparece el actor Diego Tinoco como César Díaz durante una escena de un episodio de la serie "On my Block". EFE/Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 3 oct (EFE).- "On My Block" se despide de Netflix con una cuarta temporada que ahonda en el ADN y los dilemas de Freeridge, el barrio ficticio y muy diverso de Los Ángeles (EE.UU.) en el que transcurre esta serie sobre adolescentes.

"Ha sido muy bonito no solo crecer como personas sino también como actores y artistas", dijo a Efe Diego Tinoco, que en la serie da vida al personaje César.

Más que un adiós definitivo será un hasta luego puesto que la plataforma digital ya ha anunciado que está trabajando en "Freeridge", un "spin-off" (serie derivada) que ampliará el universo de "On My Block".

Creada por Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez y Jeremy Haft, "On My Block" se estrenó en 2018 con una combinación de comedia y drama y seguía los pasos de cuatro amigos con muchas dudas antes de llegar al instituto.

La cuarta temporada, que se presenta el lunes, culmina esta aventura también para los actores de la serie, que han madurado en paralelo a sus personajes.

"Honestamente, voy a echar mucho de menos trabajar con Diego", admitió Sierra Capri, que junto a Tinoco creó la compleja e intensa relación en "On My Block" de Monse y César.

"Quiero que la gente sepa que nuestra química en la pantalla... Realmente nos queremos el uno al otro. Es mi hermano", añadió.

UN MENSAJE PARA LOS DIRECTIVOS

La diversidad reina en las calles de Freeridge con una gran representación de la cultura latina y de la comunidad afroamericana.

En este sentido, Brett Gray, que se encarga del papel de Jamal, subrayó que ha sido "maravilloso" realizar "este viaje" en el que han "mezclado todas estas culturas y roto todos estos estereotipos".

Por su parte, Jason Genao, que interpreta a Ruby, aseguró que el éxito de "On My Block" lanza un mensaje a los ejecutivos y gente poderosa de la pequeña pantalla "que tiene miedo de financiar" series diversas como esta por si luego no resultan rentables.

"Entonces llega 'On My Block' y tienes un gran contenido, grandes interpretaciones, grandes guiones y grandes cifras de audiencia. Esta serie les cuenta a esas personas que esto funciona", indicó.

GRIETAS EN LAS RELACIONES

La tercera temporada se cerró con la emotiva salida del barrio de Monse y con la convicción de todos los personajes de que, más allá de la distancia y de sus diferentes aspiraciones para el futuro, sus amistades y relaciones no iban a cambiar en absoluto.

No podían estar más equivocados.

Uno de las tramas más importantes de esta temporada final gira en torno a César, que emprende un descenso a los infiernos y que se adentra cada vez más en la pandilla de Los Santos.

Curiosamente, su hermano mayor Spooky (Julio Macías), que había sido un miembro destacado de esa banda, ya está fuera de los peligros de las calles y observa con pavor cómo César echa todo a perder.

"Mi personaje decide tomarse un minuto para sí mismo. Piensa que ha estado haciendo todo para su hermano y ha salido mal, incluso para su hermano", reflexionó Macías.

"Entonces dice: 'Quizá necesito predicar con el ejemplo y necesito vivir mi propia vida al máximo, y quizá así se lo meta en la cabeza a mi hermano para que haga algo mejor con su vida'", añadió.

Mientras tanto, el instituto vive un alocado y divertido enfrentamiento político entre Jamal y Ruby por unas elecciones escolares en las que ambos son candidatos.

En medio de ellos se sitúa Jasmine (Jessica Marie Garcia), que como pareja de Ruby hará todo lo posible -más incluso de lo que quiere su novio- para derrotar a Jamal en las urnas.

"Jasmine es aquí el problema y la solución, todo en uno", bromeó Garcia.

David Villafranca