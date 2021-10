Las 5 fotos de C A M I L O que arrasan en Instagram

C A M I L O (@camilo) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramde las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 3.443.811 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares:





Wow la noche que pasamos hoy en París! 🇫🇷 Para mi familia fue una bendición inmensa contar con la visita de personas que admiramos tanto, pero que sobre todo son seres humanos maravillosos, con corazones gigantes!! Gracias por venir con sus familias al concierto!!! Y HEYYY, La Tribu me sorprendió muchísimo, los sentí MUY cerca hoy! En serio! Muy fuerte!!! Dios los bendiga a todos!! Y gracias por permitirme ser tan feliz al lado de ustedes!!! GRACIAS PARIS 🇫🇷





10 NOMINACIONES A LOS @latingrammys 🔥🔥🔥 Agradecido a tope!! Que viva la diversidad!! Busquen dentro de ustedes aquello que es cierto y CELÉBRENLO con amor y con orgullo! Estas nominaciones son testimonio de eso!! Perdón a toda la gente que me crucé en el aeropuerto de Londres que habrán pensado que estaba loco gritando y saltando por todos lados jajajaja y a la policía que casi me lleva preso por montarme en la banda de equipajes jajajaja!!! 🇨🇴 🇨🇴 🇨🇴 🇨🇴 🇨🇴 🇨🇴





🇨🇭🇨🇭🇨🇭🤍🤍🤍





Una pareja de La Tribu me dejó una carta.. ⛺️🔥 Decían que viajaron hasta Avilés para celebrar el cumple de uno de los dos y que no consiguieron entradas para el concierto de hoy.. y que su sueño era ir.. Y bueno.. dejaron su número y los llamé!! 🤭🤭🤭 (Me como las uñas en el video porque estaba nervioso de llamar jajajaja) Amo a La Tribu y amo su reacción!! Nos vemos esta noche 🔥





MEXICOOOOOO 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 No puedo creer que esté a punto de anunciar esto: MI PRIMER AUDITORIO NACIONAL!!! 28 de Diciembre!! Cerrando el año en un país que me ha dado TANTO TANTO TANTO TANTO!! Listos para cantar juntos por primera vez??? 🌍✋🏼MIS MANOS TOUR🤚🏼🌎

Camilo Echeverry Correa, o simplemente Camilo, nació en la ciudad de Medellín, Colombia. Debutó como cantante en 2008, después de ganar el concurso de talentos Factor X de su país en 2007.

En ese mismo año tuvo una aparición en la serie televisiva Súper pá de RCN y en la novela En los tacones de Eva, además de entrar como presentador del programa infantil Bichos hasta el 2009, año en que se retiró, para realizar una gira musical en Colombia y Estados Unidos.

En septiembre de 2010 estrenó su segundo mixtape como Camilo Echeverry titulado Tráfico de sentimientos, el álbum fue un éxito comercial en su país natal, al igual que en otros países de América Latina.

En 2011 fue convocado para ser el presentador de Factor X. En 2019 fue nominado a los Premios Juventud en la categoría de «Nueva generación urbana» y en «Ritmo en la Regadera» por la colaboración con Mau & Ricky y Manuel Turizo en «Desconocidos».

En marzo, presentó su primer sencillo «No te vayas», que cuenta con la participación de Evaluna Montaner. Su primer álbum de estudio se tituló Por primera vez y fue lanzado el 17 de abril de 2020, contiene 10 sencillos.

En noviembre, es anunciado que Camilo está nominado a los Premios Grammy en la categoría «Best Latin Pop or Urban Music» con su álbum Por primera vez. En enero de 2021 estrenó el sencillo «Ropa Cara», el vídeo de este tema fue dirigido por su esposa Evaluna Montaner y por Santiago Achaga.