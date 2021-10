La Real Sociedad sigue la estela del Barça y pinchazo del Atlético

La jugadora del Atlético de Madrid Deyna Castellano, con el balón durante el partido de la quinta jornada de liga femenina Iberdrola de este domingo ante el Madrid CFF en las instalaciones en el estadio Antiguo Canódromo de Madrid.EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Redacción Deportes, 03 oct (EFE).- La Real Sociedad alarga su espectacular inicio de temporada con un contundente triunfo ante el Villarreal (4-0) y ya es junto al Barcelona el único que ha vencido en las cinco jornadas de la competición, ya que el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate ante el Madrid CFF 82-2).

El empate entre los equipos madrileños sitúa a las rojiblancas dos puntos por debajo del liderato, mientras, el Real Madrid volvió a ceder, esta vez ante un gran Athletic Club (2-0), y no logra salir de la zona baja de la tabla.

El golazo de Nerea Eizagirre, en el minuto 4 del choque, supuso una inyección de energía para la Real Sociedad, que sumó los dos siguientes tantos en los minutos 26 y 27. Ya con el 3-0 del descanso, encarriló el quinto triunfo consecutivo frente a un Villarreal que no logró reaccionar a la intensidad rival. Eizagirre completó el doblete en el 74 y el resultado se cerró en el 4-0.

El derbi madrileño disputado esta tarde en el Estadio Antiguo Canódromo se saldó con tablas. Comenzaron venciendo las locales con un tanto de la brasileña Gabi Nunes, que igualaría la venezolana Deyna Castellanos en apenas minutos (1-1).

Justo antes del descanso, el Atlético se adelantó tras un remate de la neerlandesa Merel van Dongen, pero un penalti transformado por la brasileña Geyse Ferreira (m.56) impidió el pleno de las rojiblancas.

Lezama acogió un interesantísimo choque entre el Athletic Club y el Real Madrid. Tras 60 minutos cargados de igualdad, un gol de Peke Barea adelantó al cuadro vasco. Intentó el empate el combinado blanco hasta que Ane Azkona remató el choque en el 86 (2-0).

El Real Madrid, que abrirá la fase de grupos de la Champions el miércoles en Ucrania ante el Kharkiv, sigue sin enderezar su mal comienzo liguero y continúa en la parte baja de la clasificación con un punto. Los datos son demoledores: ninguna victoria, un empate y cuatro derrotas, un gol a favor y diez en contra.

Tan solo cuatro minutos de juego necesitó el Eibar Femenino para sumar la primera ventaja con un tanto de Carla Morera a pase de una Kuki que convertiría el segundo en el minuto 25 y que completaría una gran actuación al alcanzar el doblete en el minuto 66 (3-0).

El Rayo Vallecano compitió con bravura durante buena parte del encuentro pero se quedó sin fuerzas para remar en la última media hora, en la que María Llompart sentenció con una jugada individual para poner el 4-0 (m.88).

Por su parte, el Betis y el Sevilla inauguraron su casillero de triunfos al vencer a domicilio, lo que les aleja de la zona roja.

El Betis ganó al Sporting de Huelva (0-1) en La Orden con un gol de la ghanesa Grace Asantewaa al filo del descanso (0-1) y el Sevilla remontó ante un Valencia (1-2) que tomó la primera ventaja con el gol de Esther (1-0), si bien no supo controlar la reacción auspiciada desde el banquillo hispalenses con las dianas de Eli del Estal (m.68) y de la namibia Zenatha Coleman (m.82).