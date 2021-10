Julián Álvarez le da a River el triunfo ante Boca y el liderato con dos goles

Julián Álvarez de River celebra un gol hoy, en un partido de la Primera División del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 3 oct (EFE).- El delantero Julián Álvarez le permitió a River Plate lograr el triunfo por 2-1 ante Boca Juniors en el superclásico disputado en el Estadio Monumental y festejar ante su público, en una jornada que marcó el retorno de los simpatizantes a los estadios del fútbol argentino.

El juvenil internacional Julián Álvarez,, recién convocado a la selección Argentina para la triple fecha eliminatoria a Catar 2022, tuvo una brillante actuación y marcó los dos tantos del 'Millonario' que, gracias a esta victoria, quedó como único líder del torneo con 30 unidades, una más que Talleres de Córdoba, que este lunes visitará a Defensa y Justicia en el final de esta decimocuarta jornada.

El evento que condicionó el encuentro fue la temprana expulsión del defensa visitante Marcos Rojo en el minuto 15 de juego tras recibir en dos situaciones casi seguidas dos tarjetas amarillas y la consecuente roja.

Este triunfo por 2-1 -descontó el peruano Carlos Zambrano sobre el final para la visita- marcó la cuarta victoria en fila del equipo de Marcelo Gallardo y la novena del campeonato, mientras que para Sebastián Battaglia este fue el primer traspié en nueve presentaciones donde acumulaba cinco victorias, dos empates y una alegría por penaltis en la Copa Argentina.

Para Boca Juniors esta derrota significa quedar en 21 puntos relegado en la pelea por el campeonato a falta de once jornadas para el final del certamen.

Sin la clasificación garantizada para la Copa Libertadores, la gran apuesta de Boca en la recta final del año será lograr la Copa Argentina, que lo tiene en semifinales a dos pasos de obtener ese título y el pasaporte a la máxima competencia internacional del año próximo.

Con esta victoria River además cortó una serie de cuatro superclásicos sin victorias ante Boca, que habían incluido las eliminaciones en las Copas Diego Maradona y Argentina, ambas por penaltis, para un historial general que quedó con 77 victorias para el 'Xeneize', 70 para el 'Millonario' y 65 empates en 212 enfrentamientos.

Asimismo las estadísticas marcaban que River no le ganaba a Boca como local por torneo local desde 2010.

De esta manera, el público de River, que tenía habilitado un aforo del 50 % del estadio (36.014 espectadores) tuvo una tarde del reencuentro con su equipo ideal con un triunfo superclásico ante su eterno rival y alcanzar la cima de la clasificación.

Talleres de Córdoba podrá recuperar el primer lugar este lunes si logra derrotar como visitante a Defensa y Justicia, mientras que Lanús se ubica tercero con 26 enteros tras el triunfo por 2-1 del viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

En el último encuentro dominical, Estudiantes de La Plata (24 puntos) buscará trepar al podio cuando visite a un necesitado Racing Club (18 unidades), mientras que el lunes también se medirán Colón y Banfield.

En otros resultados de esta decimocuarta jornada, Vélez empató 3-3 con Independiente, Atlético Tucumán y San Lorenzo igualaron sin goles, en un mismo resultado que registró Platense ante Patronato; además Huracán venció por 1-0 a Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz y Newell's Old Boys hicieron tablas en dos tantos por lado.