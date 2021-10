Joao Félix: "Para tener regularidad cuantos más partidos como titular, mejor"

Madrid, 2 oct (EFE).- El delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, uno de los mejores de su equipo en la victoria por 2-0 contra el Barcelona, opinó que para tener "la regularidad que tanto piden" le gustaría tener "cuantos más partidos como titular mejor" para mostrarla.

"El último año habría tenido regularidad si no hubiera sido por la lesión, y ahora quiero tener la regularidad que tanto piden, pero para eso hay que jugar todos los partidos y para tener esa regularidad cuantos mas partidos como titular mejor y se verá mejor como soy", declaró en rueda de prensa tras el partido.

Anteriormente, Simeone le había dedicado varios elogios y había revelado que en el descanso le dijo que siguiera jugando así. "Me dijo al medio tiempo que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que era lo que él quería y lo estaba haciendo bien. Estoy contento con el partido y con mi actuación", confirmó Joao.

La afición, que por primera vez pudo llenar el Wanda Metropolitano, al que acudieron 60.594 espectadores, le despidió con una gran ovación cuando fue sustituido en el minuto 71 por el argentino Ángel Correa.

"Es importante para nosotros, todos saben que somos un equipo que vive de los aficionados, así que tener el estadio al cien por cien es muy bueno parta nosotros y estamos muy contentos por eso", valoró.

La delantera del Atlético, con Joao, Correa, el uruguayo Luis Suárez, el francés Antoine Griezmann, es una línea tremendamente competitiva.

"Somos muchos para pocas posiciones, somos buenos jugadores, grandes jugadores, así que la competitividad es grande y es difícil para el míster elegir, así que va cambiando", opinó el portugués, que cree que puede jugar junto a Griezmann y Suárez de inicio.

"Sí, podemos jugar juntos claro. El míster elige, todavía no hemos jugado juntos de titular, solo con los cambios como terminamos en Milán, pero sí que podemos jugar juntos, pero tenemos otros jugadores que están bien a los que es difícil quitar el lugar", señaló Joao Félix tras la victoria ante el Barcelona.