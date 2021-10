Israel/Egipto.- Aterriza en Israel el primer vuelo egipcio entre El Cairo y Tel Aviv

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Un avión de la aerolínea nacional Egypt Air ha aterrizado este domingo en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, situado en la ciudad de Lod, cerca de Tel Aviv, por primera vez en décadas.



Desde la década de 1980 los únicos vuelos entre ambas naciones habían sido operados por Air Sinai, una subsidiaria de Egypt Air que no empleaba banderas en sus aviones, tal y como recoge el diario egipcio 'Al Ahram'.



Así, a partir de octubre la compañía egipcia realizará cuatro vuelos comerciales semanales y sin escalas entre El Cairo y Tel Aviv, con unos precios que oscilan entre los 4.500 y 4.900 libras egipcias --desde los casi 250 hasta cerca de 270 euros--.



Además, en estos trayectos las aeronaves ya podrán ir marcadas con las insignias de la compañía, que hasta ahora habían sido eliminadas y los vuelos habían sido restringidos debido a las persistentes hostilidades entre ambas naciones, tal y como recuerda 'The Times of Israel'.



Este acontecimiento se ha producido casi dos semanas después de que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, llevase a cabo su primera visita a Egipto, con la consiguiente reunión con el presidente, Abdelfatá al Sisi.



Al finalizar su encuentro, Bennett aseguró que había sido un encuentro "importante y muy bueno" en el que los dos "sentaron las bases para que los lazos profundos avancen".



Por su parte, Al Sisi reafirmó el apoyo egipcio a todos los esfuerzos orientados a lograr la paz en Oriente Próximo garantizando siempre la seguridad y la prosperidad de la región.



Ambos mandatarios protagonizaron la primera visita de un líder de Israel a Egipto en más de una década, después de que el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reuniera en 2011 con el entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak.