Fútbol/Selección.- Marcos Llorente se lesiona y Bryan Gil le sustituye en la selección

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente sufre una lesión muscular en el muslo derecho, que se produjo en la última jugada del partido de LaLiga Santander ante el FC Barcelona, y no acudirá a la concentración de la selección española, donde le sustituirá el jugador del Tottenham Bryan Gil.



"Marcos Llorente acabó el partido disputado en el Wanda Metropolitano ante el FC Barcelona con molestias. Nuestro jugador se ha sometido a una resonancia para determinar el alcance de la lesión y las pruebas indican que Llorente sufre una lesión muscular en el muslo derecho", confirmó el club rojiblanco.



El madrileño recibirá "tratamiento médico y de fisioterapia" y realizará "entrenamiento alternativo", pero no podrá acudir a la llamada de la selección, que la próxima semana disputará la 'Final Four' de la Liga de Naciones.



En su lugar, Luis Enrique ha optado por convocar a Bryan Gil, que había sido citado por Luis De la Fuente para la selección Sub-21. Así, se incorporará este lunes a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar la semifinal del miércoles frente a Italia en San Siro.