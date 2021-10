Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla encaja su primera derrota a manos de un Granada que respira

03-10-2021 Ruben Rochina celebra el gol del triunfo del Granada ante el Sevilla. El Sevilla encajó su primera derrota de la temporada en el derbi andaluz contra el Granada (1-0) y cede la tercera posición de la Liga Santander a la Real Sociedad, que no pasó del empate en su visita al Getafe (1-1), mientras que el Villarreal fue capaz de frenar el buen momento del Betis con un cómodo triunfo por 2-0 en partidos de la octava jornada. DEPORTES JOAQUIN CORCHERO



El Sevilla encajó su primera derrota de la temporada en el derbi andaluz contra el Granada (1-0) y cede la tercera posición de la Liga Santander a la Real Sociedad, que no pasó del empate en su visita al Getafe (1-1), mientras que el Villarreal fue capaz de frenar el buen momento del Betis con un cómodo triunfo por 2-0 en partidos de la octava jornada.



En el Nuevo Los Cármenes, el Sevilla hincó la rodilla por primera vez este curso por culpa de un golazo de Rochina desde casi 30 metros, que pilló por sorpresa a Bono. El tanto dio alas a los nazaríes, que dominaron el choque con la confianza que les faltaba hasta la fecha al no haber estrenado su casillero de victorias.



Después de gol, el Granada de Robert Moreno -que ya respira en la tabla fuera del descenso- siguió probando fortuna aprovechando el viento a favor e incluso llegó a marcar el segundo cuatro minutos más tarde, pero el VAR anuló el tanto de los locales.



En la segunda parte, el equipo de Julen Lopetegui fue mejor, hizo sufrir al Granada y estuvo cerca del empate en varias ocasiones, la más clara una jugada en botas de Munir. La derrota impide al Sevilla seguir el ritmo de la cabeza y devuelve la ilusión a un Granada que respira ante uno de los rivales más inesperados.



Por su parte, la Real Sociedad rescató un punto frente al Getafe (1-1) en un duelo de urgencias para los azulones. Los vascos -que estuvieron cerca del gol en el minuto 35, gracias a un disparo de Lobete- acabaron encajando el 1-0 por mediación de Sandro Ramírez, que hizo estallar al Coliseum Alfonso Pérez a cinco minutos para el descanso con un zurdazo inapelable tras recorrerse medio campo.



Sin embargo, el cuadro de Míchel no pudo conseguir su primer triunfo y seguirá colista en Primera División después de que Mikel Oyarzabal -el de siempre- marcase para la Real Sociedad a 20 minutos para el final. El ariete internacional remató con la cabeza un caramelo de Gorosabel desde el flanco derecho. Un empate que deja a los de Imanol Alguacil en la tercera posición.



Además, el Villarreal doblegó al Betis (2-0) en un partido muy completo de los castellonenses, que lograron quitarse el mal sabor de la derrota cosechada el pasado jueves ante el Manchester United. Los de Unai Emery marcaron el 1-0 a pocos segundos para el descanso, tras un error de Héctor Bellerín en el control que aprovechó Danjuma para batir a Rui Silva con una gran maniobra dentro del área.



Los 'groguets' -que pudieron ampliar su cuenta con otra jugada de Yéremi Pino- sentenciaron con otro tanto de Danjuma a pase de Moi Gómez. El Villarreal pudo marcar alguno más pero el marcador ya no se movió más. Los amarillos se sitúan en la undécima plaza y el Betis, décimo, a dos y punto de Europa.



Por otro lado, el Elche sacó tres puntos de oro ante el Celta de Vigo (1-0) merced a un gol de Benedetto a los 49 minutos de partido. Los de Fran Escribá -que se libraron del empate gracias al VAR a un minuto del final- se alejan de la zona peligrosa de la clasificación a costa del conjunto celeste, decimosexto con tres puntos de margen sobre el descenso.



