Fútbol.- Nacho: "El equipo tiene bajas y no es una excusa"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El jugador del Real Madrid Nacho Fernández lamentó la derrota sufrida este domingo frente al Espanyol (2-1), en la octava jornada de Liga, y recordó que tienen muchas "bajas" y "al final no es una excusa", sino una realidad para el conjunto merengue, que acumula dos derrotas consecutivas tras caer en la 'Champions' el pasado martes ante el Sheriff Tiraspol.



"En la primera parte quizá hemos tenido más ocasiones, pero ellos nos han apretado en las contras. Y en la segunda parte, cuando mejor estábamos, una mala salida mía ha supuesto el segundo y se ha puesto muy cuesta arriba", analizó Nacho en declaraciones a Movistar.



"Es verdad que cómodos no hemos estado. Hemos encajado en el minuto 18 y el partido se te pone más complicado, nos han pillado mucho a las contras y tenemos que seguir trabajando para ajustarnos defensivamente porque no encajando los partidos serán más fáciles", reconoció Nacho.



Además, el zaguero alcalaíno recordó que "el equipo tiene bajas y al final no es una excusa". "Esta plantilla es buena, sobre todo para hacerlo mejor que en estos tres últimos partidos, hay que mejorar y hay que apretarse. Puede ser que cuando encajas reaccionas porque se te pone más difícil, ningún partido en primera es fácil, el Espanyol ha estado ordenado, y no hemos tenido el mejor día hoy", admitió.



Por último, Nacho aseguró que no deben perder los nervios. "Acabamos de empezar, estamos ahí arriba todavía. Tenemos una gran plantilla y necesitamos recuperar efectivos para poder aportar el máximo y ajustar esos pequeños detalles", finalizó.