Filipinas.- Duterte anuncia que su hija se presentará a las elecciones presidenciales filipinas de 2022

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha asegurado este sábado que su hija, Sara Duterte-Carpio, se presentará a las elecciones presidenciales de 2022, según recoge la cadena local ABS-CBN, a pesar de que anteriormente ambos habían negado esa posibilidad.



Las declaraciones se han producido cuando Duterte, al salir de un hotel, ha sido abordado por un periodista preguntándole sobre la posibilidad de que Duterte-Carpio se presente a las elecciones en tándem con el senador Christopher Go, estrecho colaborador del mandatario.



Go ya ha presentado su candidatura a la vicepresidencia, pero todavía no está claro que Duterte-Carpio haga lo propio para la presidencia, ya que ella misma ha negado esa posibilidad en varias ocasiones.



Sin embargo, el reciente anuncio por parte del presidente filipino de que se retirará de la vida política al finalizar su mandato dejaría vía libre a su hija, que hace unas semanas matizaba que su decisión de no presentarse a las presidenciales se debía a que su padre planeaba concurrir como candidato a la vicepresidencia.



"Acordamos que solo uno de los dos se presentaría", declaró la política filipina, que actualmente sirve de alcaldesa de la localidad de Davao, puesto para el que busca la reelección.



La portavoz de la alcaldía de Davao, Christina García Frasco, no ha querido comentar las palabras de Duterte, según ha asegurado la cadena ABS-CBN.



Duterte ha anunciado este mismo sábado que se retirará de la vida política cuando termine su mandato y que no se presentará a las elecciones para el cargo de vicepresidente en 2022, como tenía previsto.



Si finalmente cumple su anuncio, Duterte pondrá fin a cinco años en el poder, marcados por su brutal campaña antidroga, duramente criticada por organismos internacionales al considerar que la Policía ha sido partícipe en asesinatos extrajudiciales y campañas de terrorismo en su persecución contra los narcotraficantes, extendida bajo cuerda a la población civil.