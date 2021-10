Estas son las 5 fotos de Juanpa Zurita que han arrasado en Instagram

Juanpa Zurita (@juanpazurita) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 2.648.961 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares son:





Eres mi coincidencia favorita. De alguna forma sin buscarte te encontré. Yo sé, muy cursi y meloso… lo cual nunca pensé ser, pero por alguna razón contigo no me molesta. Llevamos un mes sin vernos, tú estás grabando en Argentina y yo en México… en el pasado siempre me burlaba de las cursilerías de las parejas y lo dramáticos que eran cuando no se podían ver… se me hacía completamente exagerado - y heme aquí. Todo embobado. Vaya sape que me dio el universo. Te extraño, pulga @macabeso





El viejo truco nunca falla, lo siento hermano @luisitocomunica 😂





El tiempo vuela. Swipe para viajar 10 años atrás⏳ PD: No puedo creer que me vestía como un asqueroso intento de mirrey. Disculpas a los televidentes.





Feliz cumpleaños al perrito @marioruiz 🐶 Parcero… que cantidad de memorias hemos vivido. Todavía recuerdo cuando hace más de 6 años me ayudaste a editar ese primer video de YouTube en tu departamento en Bogota, en ese momento todavía no teníamos idea en la relación tóxica insoportable, digo - hermanos, en los que nos íbamos a convertir. Eres un amigo ejemplar, gracias por siempre estar ahí, gracias por venir a todas las locuras a las que te invito, por nunca fallar, por inspirar, gracias por cuidarme cuando me das mucho guaro y por enseñarme a vencer uno de mis más grande a miedos… el Backflip. Perrito; puede que ya no seamos Roomies en LA, pero siempre seremos Roomies en nuestros corazones. De regalo de cumpleaños, te perdono lo que debes de renta, bromi 😜😂 TE AMO HUEVON BERRACO BACANO CHIMBA Y QUE VIVA LA LIMONADA DE COCO!





Oficialmente terminamos TODAS las casas de Love Army México 🇲🇽🏠 Tenía 21 años cuando surgió la idea de creer que con el internet podríamos generar un cambio en la vida real. Honestamente jamás pensé que dedicaría más de tres años de mi vida en hacer esto. Pero las cosas bien hechas toman su tiempo. Vaya curva de aprendizaje, vaya momentos tanto de amor como de desesperación. De alguna forma, este proyecto se convirtió en el más mediático del sismo y a pesar de que es una obra extraordinaria de arquitectura, construcción y tejido social, los medios no dejaron de atacar porque aseguraban tener una nota que generaba clicks y meter anuncios. No les mentiré, fue un proceso duro. Es la primera vez en mi vida que no puedo tener control completo de un proyecto porque involucraba a mucha más gente. Arquitectos, planos, cimentación de suelo, rediseños, atrasos, lluvia, materiales, las familias, la constructora, tiempos. Pero de alguna forma, esta inocencia de Juanpa de 21 años lo llevó a creer que si podía reconstruir una comunidad. Y en eso momento el no sabia que esa sería su mejor ventaja, ver un mundo lleno de “Si’s” cuando la sociedad está llena de “No’s”. Y aunque siempre estuvo el camino fácil de replicar casas, de no involucrar a la comunidad, de darle todo a una fundación y quitarse ese peso de encima, nunca quito el pie del acelerador para priorizar que fuera un proyecto digno y con corazón. Y estoy orgulloso de ese Juanpa. No se que tanto del exista hoy en mi, pero sin duda alguna me vuelve loco voltear a ver lo que hizo. Hay veces que uno se envuelve en tanta negatividad que se olvida de los motivos reales por los cuales toma este tipo de decisiones. Y cada vez que voy a Ocuilan y platico con las familias, cada vez que me siento a comer un tlacoyo, cada vez que quieren enseñar cómo han adornado sus casas, absolutamente todo el ruido se apaga y te das cuenta de lo que se logró. Que no sólo hay una casa, si no la energía y actitud de las familias se tornó positiva, se abrió un mundo de posibilidades para Ocuilan y ver esa felicidad reflejada en cómo se desenvuelven cuando platican contigo te llena de propósito. Gracias Ocuilan, hasta pronto.

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.