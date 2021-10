España.- Pedro Sánchez anuncia más de 200 millones de euros para la reconstrucción de La Palma

20-09-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a los medios tras una reunión con el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico (PEVOLCA), a 20 de septiembre de 2021, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, (España). Esta reunión, que se produce horas después de la erupción del volcán de La Palma, tiene como objetivo abordar la situación en la que se encuentran las zonas afectadas y valorar posibles escenarios futuros. La erupción ha provocado el desalojo de al menos 5.000 personas y continúa en estos momentos con dos fisuras, separadas unos 200 metros, y ocho bocas por las que emerge la lava. POLITICA Europa Press



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Consejo de Ministros del próximo martes va a aprobar un Real Decreto, por un importe total de 206 millones de euros, que contendrá un conjunto de medidas para paliar la emergencia y para abordar la reconstrucción de la isla de La Palma como consecuencia de la erupción volcánica, de la que hoy se cumplen dos semanas.



Pedro Sánchez ha viajado hoy de nuevo a La Palma para realizar el seguimiento de los efectos causados por la erupción. Tras reunirse con el Comité Director del Pevolca, ha comparecido ante los medios junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata. Luego han realizado una visita a las personas realojadas en el Hotel Princess, en Fuencaliente.



En su intervención, el presidente ha detallado que la aprobación de este Real Decreto supone la segunda fase del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma y avanzó que los fondos se destinarán a la isla de manera urgente. Asimismo, destacó que se trata de un paquete de medidas "muy potente" desde el punto de vista de la reconstrucción de infraestructuras, de la respuesta al problema del suministro del agua, de empleo, de agricultura y también desde el punto de vista del sector turístico y de los beneficios fiscales.



Sánchez resaltó que estamos ante una "prueba de resistencia" porque no se sabe cuándo va a acabar la erupción. Sin embargo, aseguró que con independencia de cuando eso ocurra el Gobierno de España y las demás administraciones "vamos a estar para abordar la tarea enorme de reconstruir La Palma y de ofrecer un horizonte de prosperidad, de progreso y de tranquilidad" a los habitantes de la isla.



Eso, según el presidente, se va a hacer a través de dos máximas que las administraciones han mantenido "fielmente y a rajatabla" desde que se inició la erupción del volcán, como son "el valor de la unidad y la fortaleza en la respuesta para la emergencia y la reconstrucción del Estado". "Esa unidad y fortaleza van a ser fundamentales", apostilló.



Por otro lado, dijo que el Real Decreto que se aprobará el martes "va a trasladar en este momento de zozobra para los ciudadanos de La Palma tranquilidad y seguridad de que no se van a quedar atrás". "Esto ha sido una desgracia, una calamidad que vamos a abordar con entereza y reivindicando la fortaleza y el espíritu de determinación que tienen los vecinos y vecinas de la isla", afirmó.



EMPATÍA Y SOLIDARIDAD



Pedro Sánchez también quiso trasladar a La Palma "toda la empatía y solidaridad" del pueblo español, que "está hoy más que nunca con los palmeros y las palmeras", lo que, según dijo, "se demuestra en todas las pruebas de solidaridad, tanto desde el punto de vista ciudadano como también institucional, que se ha visto desde que erupcionó el volcán".



Incidió en que esa empatía y esa solidaridad se expresa en el compromiso del Gobierno de España con todas las políticas que está desarrollando y que va a desarrollar en los próximos días, y también puso en valor "el compromiso, el coraje, la lección de civismo y unidad" que está dando la ciudadanía palmera en la respuesta "conjunta, común y ejemplar" a la erupción. Según el presidente, "el que no hayamos tenido ningún daño personal que lamentar obedece al compromiso y también a la conducta ejemplar del conjunto de palmeros y palmeras".



A su vez, hizo hincapié en la necesidad de trasladar la "máxima seguridad y tranquilidad" no sólo a la sociedad palmera, sino también al conjunto de turistas que quieran venir a la isla, de que éste es "un lugar seguro, que pueden venir a disfrutar de la isla y que evidentemente las instituciones estamos trabajando para garantizar esta seguridad y tranquilidad que se merecen sus habitantes".



De igual forma, pidió "un ejercicio de paciencia y de seguridad": "Es muy importante que todos mantengamos las precauciones, que estemos muy pendientes de lo que nos dicen el Comité Director del Pevolca, los expertos, los científicos; que no bajemos la guardia porque el volcán sigue funcionando y soltando lava y, por tanto, las consecuencias están ahí desde el punto de vista de la perdida material, pero también de la salud de los palmeros".



Por último, aseguró que seguirá viniendo a la isla de La Palma durante las semanas que dure la emergencia, e incluso una vez termine, para seguir visibilizando el compromiso no sólo del Gobierno, sino también del conjunto de la sociedad española para con la isla de La Palma.