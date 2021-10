El sur de Haití reanuda las clases tras terremoto sin aulas a las que volver

Les Cayes (Haití), 3 oct (EFE).- El terremoto que sacudió la península sur de Haití el pasado 14 de agosto obligó a interrumpir la docencia en esa extensa área, la más afectada por la catástrofe, donde apenas han quedado aulas operativas y seguras en las que impartir las clases que se reanudan este lunes 4 de octubre.

Las evaluaciones efectuadas por instituciones haitianas y organismos internacionales revelan que alrededor de tres cuartas partes de las escuelas se vieron dañadas o totalmente destruidas por el sismo, sin que haya dado tiempo a reconstruir o resolver los problemas en las estructuras para recibir a los alumnos.

AÚN DESESCOMBRANDO

Es el caso del Colegio St-Jean Toujours de Les Cayes, uno de los cientos de recintos escolares afectados y cuyos alumnos no tienen todavía aulas a las que volver, explicó a Efe el sacerdote Jean Francois Printemps, responsable de la escuela, mientras varios operarios se afanaban en acondicionar el lugar, aún sembrado de cascotes.

"El edificio fue inspeccionado. Nos recomendaron demoler una gran parte", un trabajo que se hizo y al que sigue el desescombro del espacio, donde actualmente se ofrece "apoyo psicosocial a los alumnos para intentar que se levanten y estén preparados para la próxima reapertura", dijo Printemps.

Sin embargo, "no sabemos cuándo se producirá esta reapertura. Todavía no tenemos los medios para construir aulas provisionales para los alumnos mientras esperamos la reconstrucción del colegio", para la cual están buscando fondos, explicó el religioso, que llamó a la solidaridad y a la generosidad para recuperar el centro.

También se realizan labores de desescombro en el liceo Philippe Guerrier de Les Cayes, el más grande de toda la región sur, que quedó parcialmente destruido.

La Asociación Profesional de Bancos (APB) lleva a cabo en este centro un proyecto de construcción de aulas provisionales sobre la base del plan técnico del Ministerio de Educación haitiano, indicó a Efe el ingeniero senegalés Abdu Fall, al frente de los trabajos, que no han hecho más que comenzar.

Una máquina retroexcavadora ya trabaja en el acondicionamiento del terreno, pero la construcción en sí de las diez aulas temporales aún no ha comenzado, así que no estarán terminadas hasta finales de noviembre, según los cálculos del ingeniero.

"Aquí tuvimos que acordar con la escuela la búsqueda de un espacio temporal para no construir sobre el lugar que ocupaban los edificios demolidos", que albergaban nueve aulas, espacios técnicos y administrativos, salas polivalentes y un laboratorio.

FALTA EL 75 % DE LAS AULAS

Tras el terremoto, el Ministerio de Educación y Capacitación Nacional formación profesional(Menfp) evaluó 1.064 escuelas de las 2.800 existentes en los tres departamentos afectados (Grans Anse, Nipes y Sur), según un informe parcial dado a conocer el pasado septiembre por Protección Civil.

Según los resultados preliminares, 171 escuelas resultaron completamente destruidas, lo que representa el 16 % de los centros escolares de los departamentos de Grand Anse, Nippes y Sur, los más afectados por el terremoto, de magnitud 7,2.

Una cifras muy similares a las que manejaba Unicef en las mismas fechas, tras la inspección de 955 centros escolares. De estos, un 15 % quedaron totalmente destruidas y un 60 resultaron dañados, para un total de 738 escuelas afectadas, equivalente al 75 % de las escuelas evaluadas.

El terremoto dejó más de 2.200 muertos, decenas de miles de heridos y cuantiosas pérdidas materiales en la península sur de Haití, donde se afronta la recuperación en un contexto de grave crisis, dado que pocas semanas antes del sismo el país sufrió el magnicidio de su presidente, Jovenel Moise.

María Montecelos