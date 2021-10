El oficialismo georgiano gana comicios municipales con más del 46 % de votos

El primer ministro de Georgia Irakli Garibashvili celebra la victoria del partido oficialista Sueño Georgiano en las elecciones municipales de este sábado. EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Tiflis, 3 oct (EFE).- El partido oficialista georgiano, Sueño Georgiano, ganó las elecciones municipales que se celebraron el sábado en el país caucasiano con el 46,51 % de los votos, según los datos preliminares publicados hoy por la Comisión Electoral Central (CEC) tras el 60,57 % de los sufragios escrutados.

El principal partido opositor, el Movimiento Nacional Unido (MNU), que había planteado los comicios como un referéndum a Sueño Georgiano, obtuvo el 31,06 % de los votos.

De esta manera, la formación gobernante, que dirige el país desde 2012, superó el umbral del 43 % que la oposición le había exigido para evitar la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas en 2022, dos años antes de lo previsto.

Las elecciones fueron una prueba para el partido oficialista tras la gran crisis política que desataron las elecciones parlamentarias de octubre pasado, calificadas de fraudulentas por la oposición y en las que Sueño Georgiano obtuvo 90 de los 150 escaños del Parlamento.

Un acuerdo facilitado en abril por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para sacar al país caucasiano de la crisis saltó en julio por los aires cuando Sueño Georgiano lo dio por roto.

El acuerdo fue firmado por las autoridades georgianas y parte de la oposición, pero no por el MNU del expresidente Mijaíl Saakashvili, que presidió el país entre 2004 y 2013 y fue detenido el viernes cuando volvió a Georgia tras ocho años en el exilio.

Uno de los puntos del pacto estipulaba la convocatoria de unas elecciones parlamentarias anticipadas en 2022 si Sueño Georgiano no lograba el 43 % de los votos proporcionales en los comicios de ayer.

En estos comicios, en los que la participación fue del 51,92 %, casi 3,5 millones de votantes estaban llamados a elegir 64 alcaldes, entre ellos el de Tiflis, y 2.068 diputados de 64 asambleas locales.

En la batalla por la alcaldía capitalina, el actual regidor, Kaja Kaladze, obtuvo el 45,13 % frente al 33,9 % que consiguió el líder del MNU, Nikanor Melia.

Dado que ninguno obtuvo más del 50 % tras el 48,37 % de los votos escrutados, habrá una segunda vuelta en la capital georgiana por la alcaldía de Tiflis.

También lo habrá en otras cuatro grandes ciudades: Batumi, Kutaisi, Poti y Rustavi, según los datos de la CEC.

En Batumi, Tsalenjikha y Zugdidi lidera el MUN, fundado por Saakashvili, pero no supera el umbral del 50 % necesario para evitar una segunda ronda.

Los comicios se celebraron con normalidad pero con tensión en el ambiente tras la detención de Saakashvili y con la incertidumbre de si habrá protestas opositoras los próximos días.

El exmandatario fue condenado en 2018 en ausencia a tres y seis años de cárcel por corrupción y abuso de poder. También enfrenta otros cargos que pueden acarrearle hasta 11 años de prisión.

Saakashvili, actualmente asesor del Comité Ejecutivo de Reformas adscrito a la Presidencia ucraniana tras recuperar en 2019 la ciudadanía ucraniana, pidió a sus seguidores desde la prisión que "protejan los votos".