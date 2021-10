El Mineiro vence al Internacional y se aisla aún más en la punta en Brasil

Givanildo de Souza 'Hulk' de Mineiro. EFE/Fernando Bizerra/POOL

Río de Janeiro, 2 oct (EFE).- El Atlético Mineiro, líder aislado del Campeonato Brasileño, se impuso este sábado por 1-0 al Internacional, con un gol anotado por Keno a trece minutos del final del partido, y se aisló aún más en la punta de la clasificación de la Liga en Brasil.

El club de Belo Horizonte suma ahora 49 puntos en 22 partidos y le sacó una ventaja de once enteros al Palmeiras (38), el segundo en la clasificación y que el domingo está obligado a vencer al Juventude en casa para no perderle el ritmo al líder.

La difícil victoria en casa ayudó a mejorar los ánimos entre los comandados por el técnico Alexi Stival "Cuca" tras el amargo empate por 1-1 que cedieron el pasado martes precisamente frente al Palmeiras y que los dejó por fuera de la final de la Copa Libertadores.

El Mineiro, que soñaba con la triple corona este año, tendrá que concentrarse ahora en el Campeonato Brasileño y en la Copa do Brasil, de la que es uno de los semifinalistas, ya que el título de la Libertadores se lo disputarán los también brasileños Palmeiras y Flamengo.

La victoria de este sábado en partido por la vigésimo tercera jornada del Campeonato Brasileño se produjo en la fecha en que los estadios volvieron a abrirle la puerta a los aficionados para partidos de la Liga tras más de un año cerrados por la pandemia de la covid.

La autorización permitió que 7.166 hinchas del líder asistieran a la victoria de su equipo en el Mineirao.

Con algunos de sus jugadores bajo cuidados médicos, entre ellos el hispano-brasileño Diego Costa, el Mineiro tuvo dificultades para imponerse al Internacional en casa y asistió a los visitantes dominar el primer tiempo.

Pero en el segundo tiempo Cuca optó por mandar a la cancha al centrocampista Keno y al delantero venezolano Jefferson Savarino y los cambios le dieron otra cara al líder. El autor del gol fue precisamente Keno tras recibir una asistencia del internacional Hulk, el goleador del equipo.

En otro de los partidos de este sábado, el Corinthians consiguió en los minutos finales un empate por 2-2 en su visita al Bragantino tras remontar una desventaja de 2-0 que parecía garantizarle la victoria a los locales.

El Bragantino, que esta semana clasificó a la final de la Copa Sudamericana -la primera final en un torneo continental en sus 93 años de historia-, vencía hasta el minuto 44 del segundo tiempo con goles de Luan Cándido y del venezolano Jan Hurtado.

Pero Renato Augusto, un ídolo corinthiano que regresó al club este año tras varias temporadas en el exterior, consiguió disminuir poco antes del final del tiempo reglamentario y Gustavo Mosquito igualó el marcador ya en los minutos de reposición.

Con este resultado, Bragantino y Corinthians se mantienen en el quinto y en el sexto lugar de la clasificación, respectivamente, ambos con 34 puntos y a trece unidades de distancia del líder Mineiro.

También este sábado el humilde Atlético Goianiense goleó por 0-3 en su visita al Fortaleza, el club comandado por el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda y que, como tercero en la clasificación, se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada.

La derrota dejó al Fortaleza estacionado con 36 puntos y la posibilidad de ser superado el domingo por el Flamengo, vigente campeón brasileño y que recibirá en el Maracaná al Athletico Paranaense.

El duelo en el Maracaná es uno de los que más expectativas genera debido a que medirá a Flamengo, que se medirá en noviembre al Palmeiras por el título de la Libertadores, y al Paranaense, que se medirá también en noviembre al Bragantino por la final de la Sudamericana.

La vigésima tercera jornada tendrá otros cuatro partidos este domingo y los otros dos sólo se disputarán el 27 de octubre debido a que Santos y Bahía solicitaron su aplazamiento para poder disputarlos cuando ya puedan abrirle las puertas de sus estadios a los hinchas.

Los partidos que faltan de la jornada son los siguientes:

. Domingo 3 de octubre: Flamengo-Athletico Paranaense, Chapecoense-Sao Paulo, Palmeiras-Juventude y Grêmio-Sport.

. Miércoles 27 de octubre: Santos-Fluminense y Bahía-Ceará.