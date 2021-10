29-09-2021 El 57% de la poblacio?n no sabe que reducir el desperdicio de alimentos es la solución para combatir el cambio climático. MADRID, 3 (CHANCE) Según el grupo de científicos e investigadores que conforman la organización 'Project Drawdown', en su último informe sobre soluciones climáticas destacan que reducir el desperdicio de alimentos es la solución número uno para combatir el cambio climático1. Sin embargo, el 57% de la población global aún no es consciente de ello, como afirma un estudio de Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, y que fue presentado esta mañana por Helena Calvo, responsable de proyectos de concienciación de la plataforma. En la presentación, Calvo estuvo acompañada de la chef con estrella Michelín Pepa Muñoz que realizó un showcooking para compartir con los asistentes algunas recetas y trucos de aprovechamiento para combatir el desperdicio de alimentos en casa. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Según el grupo de científicos e investigadores que conforman la organización 'Project Drawdown', en su último informe sobre soluciones climáticas destacan que reducir el desperdicio de alimentos es la solución número uno para combatir el cambio climático1. Sin embargo, el 57% de la población global aún no es consciente de ello, como afirma un estudio de Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, y que fue presentado esta mañana por Helena Calvo, responsable de proyectos de concienciación de la plataforma. En la presentación, Calvo estuvo acompañada de la chef con estrella Michelín Pepa Muñoz que realizó un showcooking para compartir con los asistentes algunas recetas y trucos de aprovechamiento para combatir el desperdicio de alimentos en casa.



Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, Too Good To Go ha querido investigar si los consumidores son conscientes del impacto que tiene el desperdicio de comida sobre el medioambiente y cómo están actuando al respecto. Y es que los últimos datos apuntan a que el desperdicio de alimentos mundial alcanza ya las 2.500 millones de toneladas anuales y es responsable del 10% de las emisiones de GEI2.



El estudio realizado por YouGov3 para Too Good To Go, que se desarrolló en 15 países, concluye que solo el 43% de la población global es consciente de que reducir el desperdicio de alimentos es la acción más eficaz para hacer frente a la emergencia climática. Sin embargo, en la práctica, el 55% de este colectivo afirma que siguen desperdiciando alimentos regularmente.



El estudio revela que en España, "aunque el 65% de los españoles tiene claro que minimizar los residuos de comida ayuda a reducir el impacto sobre nuestro planeta, seis de cada diez siguen desperdiciando alimentos en su día a día", comentó Calvo. Son las personas jóvenes, entre 18 y 34 años, las que más comida tiran junto a las familias españolas con niños de 6 años y menores de 1 año que también lideran el ranking en despilfarro.



En cuanto a la razón que lleva a los españoles a desperdiciar más, el 32% asegura que les suele sobrar tan poca cantidad que no les merece la pena guardarla. Además el 36% respondió que frutas y verduras es lo que más suele terminar en la basura.



En palabras de Helena Calvo, "el estudio demuestra que hay gran conciencia en la sociedad pero aún falta acción. Muchas veces el desperdicio de comida en los hogares no se produce intencionalmente sino por pequeños hábitos adquiridos sobre los que hay que prestar más atención. Además es importante que empresas e instituciones establezcan acciones como por ejemplo metas de reducción de desperdicio de alimentos en sus planes de reducción de carbono y se apoye al consumidor con campañas de concienciación y herramientas adecuadas que permitan empoderarle y ayudarle a tomar decisiones más informadas. Solo así reduciremos a gran escala el desperdicio de comida."



Calvo estuvo acompañada de la chef Pepa Muñoz quien recalcó que "tenemos que ser conscientes de que los recursos son limitados y debemos aprovechar todo lo que entra en las cocinas. No podemos desaprovechar nada". Además elaboró algunas recetas de aprovechamiento como "una tortilla con la piel de pepino y una coca con pan del día anterior y verduras sobrantes" y compartió algunos trucos prácticos para combatir el desperdicio como "rehidratar bien las zanahorias u otras verduras cuando se queden mustias para que vuelven a recuperar su frescura".



Solo en España se tiran más de 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Agua, tierra o energía, son muchos los recursos necesarios para producir la comida que alimenta a toda la población. Pero cuando se tiran alimentos, todos esos recursos también se desperdician. Es más, la comida que acaba en vertederos, cuando comienza a descomponerse, provoca emisiones de metano que llegan a ser hasta 10 veces más perjudiciales que el CO2. De ahí que reducir el desperdicio de alimentos, como señala Project Drawdown, sea la solución más eficaz para combatir el cambio climático y mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 2ºC como establece el Acuerdo de París.



Too Good To Go, más de 4.500 toneladas de comida no desperdiciada en España



A través de una app gratuita, Too Good To Go conecta a usuarios con miles de restaurantes, supermercados, panaderías, fruterías, entre otros comercios, que venden su excedente diario de comida a precios muy reducidos al final del día para evitar su desperdicio. Llegó a España en septiembre de 2018 y ya colabora con más de 11.000 establecimientos y ha salvado más de 4,5 millones de packs de comida, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 4.500 toneladas de alimentos. A nivel global ya está operando en 16 países en los que ha salvado más de 92 millones de packs de comida.



A su vez, ha realizado múltiples campañas de sensibilización. Entre ellas, este mes de septiembre ha lanzado 'Chefs contra el desperdicio' con grandes chefs como Joan Roca o Pepa Muñoz para concienciar a través de sus recetas sobre el desperdicio de alimentos. También iniciativas como 'Fechas con sentido: Mira, Huele, Prueba' que consiste en una etiqueta que se incorpora a los envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar al consumidor que utilice sus sentidos una vez ha vencido la fecha para comprobar si sigue siendo apto para el consumo y que ya están implementando grandes marcas como Danone, YoSoy, Babybel, La Vaca que ríe, entre otras.