De la "Llorona" en violín a Becky G,la música protagoniza los Premios Platino

La cantante Becky G. EFE/ Javi López

Madrid, 3 oct (EFE).- Ara Malikian, Becky G, Carlos Baute, Natalia Oreiro, Juan Magán, Sara Baras y Pedro Capó pusieron a bailar al público de los Premios Platino con algunos de sus temas más conocidos o versiones de otros artistas en la gala que celebrada este domingo en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

Una mezcla de ritmos modernos y clásicos que ha dado algo de ritmo a una gala larga en exceso -casi tres horas- y con un marcado ritmo musical.

El momento más emotivo de la noche, musicalmente hablando, llegó de la mano del violín de Ara Malikian y de su sentida versión de "Llorona", el tema mexicano popularizado por la voz rota de Chavela Vargas y que tiene un carácter muy cinematográfico, ya que ha formado parte de la banda sonora de películas como "Coco" y "Frida".

Sirvió para calentar un ambiente que no había encendido Pedro Capó, que inauguró las actuaciones musicales con un medley de "Buena suerte" y "Calma", dos de sus temas más conocidos. Una actuación de baja intensidad pero que aún así consiguió que Candela Peña y Leticia Dolera bailaran desde sus asientos.

Mucha más energía desplegó la artista californiana de ascendencia mexicana Becky G, una de las referentes de la música urbana actual, que puso glamour y ritmo a la fiesta de los Premios Platino.

Con un remix de sus canciones "Sin pijama" y "Fulanito" -una colaboración con El Alfa-, la artista y su grupo de baile hicieron vibrar a todos los asistentes a la gala de la octava edición de los Platino.

También brilló, como suele ser habitual en ella, Sara Baras, que llenó el escenario con un tablao y guitarras flamencas para interpretar "Bulería", un tema de su repertorio con el que encandiló al público con su hipnótico zapateo.

El punto clásico llegaba a la gala con el músico y compositor Lucas Vidal y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid para interpretar el "Himno de Iberoamérica", una melodía de unión y entendimiento entre naciones, cuyo objetivo es fomentar la hermandad entre los estados iberoamericanos mediante el lenguaje universal que ofrece la música.

Y otro punto clásico lo pusieron el venezolano Carlos Baute y la uruguaya Natalia Oreiro, que comenzaron su actuación con un video en blanco y negro para hacer su particular versión de "Quizás, quizás, quizás", del compositor cubano Osvaldo Farrés.

"Estos premios debieron existir hace muchos muchos más años, gracias por la oportunidad de habernos dejado cantar", apuntó el venezolano.

Mientras que el cantante, DJ, compositor y productor musical español, el rey del electro latino, Juan Magán, ha interpretado su éxito "He llorado", sencillo que lanzó en 2015 junto a los cubanos de Gente de Zona. "Elegí este tema para apoyar a Cuba que tan mal lo está pasando ahora", contó a Efe en la alfombra roja.

Música latina para reivindicar la importancia de la cultura iberoamericana en una fiesta que ha congregado a ochocientos invitados en la VIII edición de los Platino.

Silvia García Herráez