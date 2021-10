29-09-2021 Cómo evitar los ojos tristes post-mascarilla. MADRID, 3 (CHANCE) Con el uso de la mascarilla, los ojos se han convertido en el epicentro de nuestros gestos y lenguaje no verbal. Con este foco constante en la mirada, ha surgido un fenómeno conocido como 'ojos tristes' con el que signos como el cansancio, la fatiga e incluso unos párpados caídos, se notan más que nunca. Germaine de Capuccini Goya, el centro más TOP del barrio de Salamanca nos señala qué tratamientos son ideales para evitar la mirada triste por culpa de la mascarilla y los cuidados básicos que necesita esta zona de la cara. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD GERMAINE DE CAPUCCINI GOYA



Con el uso de la mascarilla, los ojos se han convertido en el epicentro de nuestros gestos y lenguaje no verbal. Con este foco constante en la mirada, ha surgido un fenómeno conocido como 'ojos tristes' con el que signos como el cansancio, la fatiga e incluso unos párpados caídos, se notan más que nunca. Germaine de Capuccini Goya, el centro más TOP del barrio de Salamanca nos señala qué tratamientos son ideales para evitar la mirada triste por culpa de la mascarilla y los cuidados básicos que necesita esta zona de la cara.



1. Si tienes las primeras arrugas de expresión. Es imprescindible que empieces a usar un contorno de ojos hidratante que atenuará esos pequeños signos de la edad, y ayudará a prevenir que se hagan más profundos. Lo ideal que es se use el contorno por la mañana y por la noche.



2. Si tienes ojeras y bolsas. Necesitas un producto que sea descongestivo, te ayudará a hidratar y a activar la micro circulación para desinflamar la zona. Para aplicar el producto, hay que hacerlo de fuera hacia dentro con pequeños toquecitos que drenen y ayuden a disminuir la inflamación. El procedimiento es el mismo tanto de día como de noche. Si el problema de bolsa es muy intenso, lo más recomendable es usar por la noche un contorno en formato gel que no sea graso y que no sature esa piel tan delicada.



3. Si tienes arrugas pronunciadas. Ha llegado el momento de recurrir a productos más potentes que ayuden a tratar la zona con mayor profundidad y con principios activos que hidraten, rellenen un poco las arrugas y líneas de expresión profundas y aporten un efecto lifting. Es imprescindible hidratar la zona de día y de noche.



4. Desmaquíllate, siempre. Al limpiar bien esta zona, colaboras en que no aparezcan arrugas prematuras y evitas que aparezcan posibles infecciones y alteraciones como alergias o dermatitis. En medida de lo posible, no utilices algodones para remover o aplicar productos, ya que la fricción de sus fibras favorece las arrugas.



5. Duerme más de 7 horas. La falta de descanso hace que los músculos se tensen fomentando la aparición de ojeras y arrugas.



6. Bebe agua. Las células deben mantenerse bien hidratadas para impedir el envejecimiento prematuro de esta área. Hay que beber mínimo 2 litros de agua al día y consumir frutas y verduras ricas en agua y vitamina C como la piña, melón, la manzana o el pimiento.



7. Recurre a remedios caseros. Puedes hacerte mascarillas caseras con productos de tu nevera como la papaya, el yogur o el aguacate. Poner 2 bolsitas de manzanilla fría sobre los ojos o las clásicas rodajas de pepino.



Además, siempre puedes recurrir a manos expertas para un cuidado óptimo y lucir mejor que nunca con un buen tratamiento en cabina personalizado. En Germaine de Capuccini Goya recomiendan:



Vitamina C facial. El Tratamiento Timexperts de Vitamina C pura aplicada directamente sobre la piel del rostro es el iluminador más potente, logrando resultados inmediatos y una piel más densa y tersa. Lo ideal es someterse a 4 sesiones de tratamiento pero con una, se obtiene una cara más hidratada, confortable, con signos de cansancio y líneas de expresión atenuados. PVP 120 euros/sesión- 89euros/sesión bono.



Drenaje linfático facial. Es una técnica de masaje manual dirigida a activar el sistema linfático del rostro y con ello, conducir los líquidos retenidos (edema) hacia los ganglios linfáticos situados cerca de los oídos y ojos. Es un masaje técnico suave con ligeras presiones. La técnica logra eliminar gran parte de las toxinas que estaban retenidas formando hinchazones, lo que genera una mejora inmediata del aspecto de la cara y de la calidad de la piel, siendo muy evidente en las personas con bolsas en los ojos. PVP desde 40 euros/sesión.