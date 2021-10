Colombia ha aplicado 41 millones de dosis de vacunas contra el covid

El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró este sábado que el país llegó a 41 millones de dosis de vacunas anticovid aplicadas entre sus 50 millones de habitantes.

La noticia llega cuando la pandemia cede en el país, que registra los niveles más bajos de muertes y contagios de los últimos 12 meses.

"Hemos llegado ya a 41 millones de dosis de vacunas aplicadas en todo el país, y eso es un gran avance", se felicitó el mandatario durante un evento público.

Estas dosis se traducen en unas 17 millones de personas con esquemas completos de vacunación. El país comenzó a aplicar las inyecciones a mediados de febrero.

"La meta que nos proponemos para octubre es llegar a 48 millones de dosis aplicadas en todo el territorio nacional", amplió Duque.

Luego de atravesar la fase más crítica de la pandemia entre abril y junio del 2021, Colombia ha venido aumentando el aforo permitido de lugares y eventos públicos progresivamente hasta el 75%.

Sin embargo, autoridades piden no bajar la guardia ya que en el país circulan la contagiosa variante Delta del virus y la Mu, que surgió en Colombia y es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una "variante de interés".

El gobierno nacional no ha impuesto restricciones a las personas que no se vacunen, pero algunos alcaldes le han cerrado la puerta de eventos públicos a quienes no hayan recibido al menos una dosis del medicamento.

Con un total de 126.372 muertes por covid 19, Colombia es el cuarto país de América Latina mas castigado por el virus en proporción a su población, superado por Perú, Brasil y Argentina.

