Chiquis revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

Chiquis (@chiquis) realizó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque están dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 176.344 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares son:





🧡 @latinbillboards 📸: @chepejose Designer: @larrianna_com Stylist: @sirrickky Makeup: @makeupbygilly Hair: @tonywonderhandsss 👠: @flordemariacollection Inspiration #HHMNBCU





Sonrio, no porque no tenga preocupaciones, si no porque se que Dios me tiene aquí por una muy buena razón… y que El se encargara de que todo salga bien. #GodHasMyBack 📸: @landoslays





Sigo en las nubes con los conciertos de este fin de semana! Primeramente le doy gracias a DIOS por darme la oportunidad de tocar corazones de una forma que tanto amo y me alegra el corazón! El estar sobre un escenario es mágico, un feeling inigualable…y una responsabilidad muy grande, pero lo amo! It humbles mi every single time. Gracias a mi hermosa y talentosa hermana @jacqierivera por aceptar mi invitación. You did AMAZING sister. I know momma is so proud! A mi tío @gustavoriveramusic por compartir su talento con nosotros y estar conmigo desde el día uno. I love you, tio. A mis DESTRAMPADAS @helen_ochoa @elyquinterooficial son unas chingonas! Gracias por tomarse el tiempo de estar conmigo en una noche tan importante para mi. Las amooooo!!! A mi querida @victorialamala you are a badass! It was great having you. Gracias por cantar una de mis favoritas conmigo! Love ya mama. A mi equipo de trabajo … a los que lo hacen todo posible! Gracias. Thank you ALL for EVERYTHING you what you do for me on a personal and professional level. You guys are the BEST!!! I love you guys. You know who you are. #TeamThrive Last, but certainly not least…A mi Boss Bee Nation! I fucken love you guys with my whole heart. Me hacen la mujer mas feliz del mundo!!! Gracias por inspirarme día tras día … su amor me hace sentir INVENCIBLE. Los AMOOOOOO! I’m the luckiest woman on earth because of your love. Ya saben, son los mejores del mundo mundial. @bossbeenation #BeePower 🐝🐝🐝🐝 📸: @landoslays @frominsidethemat @nazai_wuclan Shirt: @imngo





A lil throw back to last Thursday on a nice Monday morning! 🧡 #BossBeeTingz @latinbillboards @larrianna_com





¡No puedo estar más orgullosa de este gran proyecto! ¡Acompáñamos en el primer capítulo de #DeLoMejorDeTiConChiquis el 14 de octubre a las 9PM/8C por @nbcuniverso @lomejordeticonchiquis 🤩

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».