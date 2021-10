Carla Giraldo revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

Carla Giraldo (@carlagiraldo) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 283.870 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares fueron:





Lloran para limpiar el Alma ? O creen que pierden sus poderes ?





Que Te Tomas ? La vida enserio ? Un buen trago? O simplemente ni te tomas el tiempo ?





No te desesperes … no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme él cumplimiento de tus deseos. cierra los ojos del ALMA Y DÍMELO CON CALMA ! ( aplicando nuevas frases 🔥🤣 )





Lo que es para mi! … Aquí donde se despiertan amores y odios … pero donde hubo más amor q otra cosa ! Y como toda familia, si obvio un poco disfuncional. Amo a las víboras, a la cenicienta, a la cebra, a los cuervos, a los sapos y todos los animales q por aquí pasamos 🤪🧑🏼‍🍳🙏 Amo a mis 4 chicas y a todas las demxs Y PILAS, QUE LOS VOY A SACAR A TODOOOOOS





Soy de las que no le gusta cumplir años ….

Carla Evelyn Giraldo Quintero nació el 30 de agosto de 1986 en Medellín, Colombia. Es hija adoptiva de María del Rosario "Charo" Quintero, maquilladora de efectos especiales de televisión y de Manuel Giraldo, comerciante de San andresito.

Debido a la cercanía de su madre con los directores, actores y actrices de telenovelas, Carla desde muy niña soñó con ser actriz y así fue como desde los cinco años de edad empezó a ser extra en diferentes producciones, hasta que le dieron la oportunidad de presentar un casting para Me llaman Lolita.

,​ sin embargo, a los doce años obtiene su primer papel protagónico en la telenovela, interpretando a Lolita Rengifo.

En el año 2000, siendo ya una adolescente, interpretó a Jenny Guerrero en Pobre Pablo y a Tatiana Samper en la exitosa serie juvenil Francisco el matemático. En el año 2012 Protagonizó La ruta blanca en Cadena Tres y Nora en Televen, además fue la antagonista de Cumbia Ninja, logrando una nominación en los premios Kids Choice Colombia y Kids Choice México.

En la actualidad desarrolla su rol de empresaria con un café llamado «El Industrial a las afueras de Bogotá». Las muñecas de la mafia (2019), fue la última participación de Carla Giraldo en la televisión.