Bolivia elige a 26 de sus 53 jugadores convocados para enfrentar a Ecuador

Fotografía de archivo en la que se registró al seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Bolivia, el venezolano César Farías. EFE/Sebastiao Moreira

La Paz, 3 oct (EFE).- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, eligió a 26 de los 53 jugadores que ha convocado para visitar a Ecuador en Guayaquil el próximo jueves en la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

La Verde completó este domingo su preparación en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz y el grupo elegido por el venezolano se trasladará ahora a la ciudad oriental de Santa Cruz, a 400 metros sobre el nivel del mar, para continuar entrenando antes de viajar a Ecuador.

Entre los elegidos para ir a Guayaquil están los seis futbolistas 'extranjeros' convocados, de los que ya se unieron a las prácticas el artillero del Cruzeiro brasileño y máximo goleador de las eliminatorias Marcelo Martins Moreno y el defensor Luis Haquin, del Deportes Melipilla chileno.

El centrocampista Ramiro Vaca, del K Beerschot VA belga, arribará a Santa Cruz el lunes, mientras que Boris Céspedes, del club suizo Servette, y el delantero Jaume Cuéllar, del Lugo español, llegarán un día después, precisó en esta jornada la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Por ahora no se conoce cuándo se unirá a la concentración el portero Carlos Lampe, del Vélez Sarsfield argentino, titular habitual de la Verde que encabeza la nómina para el partido contra Ecuador.

Además de los 'extranjeros', en el listado destacan los hermanos Jesús y José Sagredo, el camerunés Marc Enoumba, naturalizado boliviano, y el juvenil Pablo Lima, llamado por primera vez a la selección mayor.

El grupo elegido tendrá dos entrenamientos en Santa Cruz y viajará a Guayaquil en un vuelo chárter el martes en la tarde.

La delegación boliviana tendrá un entrenamiento el miércoles en la mañana en el estadio George Capwell y luego hará el reconocimiento de cancha del estadio Banco Pichincha, donde el jueves se enfrentará con el plantel dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.

Bolivia sentirá las bajas del defensor Diego Bejarano y el centrocampista Erwin Saavedra, quienes dieron positivo a la covid-19 y están con tratamiento médico.

Entre los 25 jugadores que permanecerán entrenando en La Paz hay varios juveniles y otros experimentados como el centrocampista Fernando Saucedo y los delanteros Juan Carlos 'Conejo' Arce, Carmelo Algarañaz y Rodrigo Ramallo, todos del campeón Always Ready de El Alto.

Tras el partido en Guayaquil, Bolivia recibirá en La Paz a Perú el 10 de octubre y a Paraguay cuatro días después, completando así la triple fecha de las eliminatorias.

Los 26 jugadores elegidos por Farías para enfrentar a Ecuador son:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield-ARG), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Adrián Jusino, Jesús Sagredo, José Sagredo (The Strongest), Roberto Carlos Fernández, Jairo Quinteros (Bolívar), Marc Enoumba (Always Ready), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Sebastián Reyes (Wilstermann) y Luis Haquin (Deportes Melipilla-CHI).

Centrocampistas: Leonel Justiniano (Bolívar), Rai Pablo Lima (Real Tomayapo), Juan Alexis Ribera (Oriente Petrolero), Franz Gonzales (The Strongest), Ramiro Vaca (K Beerschot VA-BEL) y Boris Céspedes (Servette Football Club Genève-SUI).

Delanteros: Kevin Salvatierra, John García, Víctor Abrego (Bolívar), Henry Vaca, Juan Carlos Montenegro, José Briceño (Oriente Petrolero), Jaume Cuéllar (Lugo-ESP) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA).