Ancelotti: "El equipo ha cambiado en una semana su actitud"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante el partido de la octava jornada de Liga en el RCDE Stadium de Cornellá. EFE/Alberto Estévez

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 3 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (2-1) que su equipo "ha cambiado en una semana su actitud" y que debe "reflexionar".

"Hemos jugado mal, no hay muchas cosas que decir al respecto. Empezamos el choque con una idea, pero no pudimos mantener la calma y tras el gol hubo mucha confusión", comentó.

Ancelotti no escondió que el Espanyol fue justo vencedor. "Hemos merecido la derrota y nuestra reacción ha llegado tarde. Estamos preocupados porque no es habitual perder dos partidos" seguidos, afirmó, en referencia también al duelo contra el Sheriff en la Liga de Campeones.

El técnico del Real Madrid señaló que su equipo estuvo "desordenado" en el RCDE Stadium. "Hemos estado poco agresivos y hemos perdido duelos individuales", apostilló.