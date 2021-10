86-77. El Real Madrid exhibe poderío interior

El jugador del Real Madrid Walter Tavares entra a canasta ante los jugadores del Lenovo Tenerife durante el partido de la Liga ACB de baloncesto de este domingo en WiZink Center, en Madrid. EFE/Ballesteros

Madrid, 3 oct (EFE).- El Real Madrid prolongó este domingo su condición de invicto en todas las competiciones y sumó su séptimo triunfo de la temporada, cuarto en ACB, gracias a su potente juego interior ante un Lenovo Tenerife que, aunque acusó la ausencia de Gio Shermadini, plantó cara hasta el final liderado por un Bruno Fitipaldo que aporto siete triples y terminó como máximo anotador con 24 puntos (86-77).

Sin la participación del pívot georgiano, de baja al menos seis semanas por su lesión de espalda, los blancos dominaron en la pintura, donde Walter Tavares, Vincent Poirier y Guerschon Yabusele impusieron su ley y minimizaron las opciones de un rival que sufrió en exceso bajo aros y tuvo que refugiarse en su acierto exterior, lo que no le bastó para superar a un líder que, si bien sigue falto de rodaje, está sobrado de calidad en su plantilla.

Salió más entonado el Real Madrid, con Tavares un día más intimidando bajo aros, taponando a quien se acercaba a sus dominios y asistiendo con criterio a sus compañeros, entre los que Adam Hanga y Thomas Heurtel se mostraban como los jugadores mas acertados. Las primeras ventajas eran blancas, aunque el Tenerife despertó pronto a base de triples, con Fitipaldo en plan estelar.

El uruguayo, con cuatro aciertos exteriores en ocho minutos, evitaba males mayores. Su equipo perdía claramente la batalla en la pintura pero se mantenía en el partido porque compensaba desde el perímetro su falta de puntos en la zona, donde acusaba en exceso la baja de su principal referencia interior y MVP de la pasada temporada.

Así, mientras el Real Madrid controlaba el duelo desde posiciones cercanas y solo acertaba con un triple en el primer acto, el Lenovo Tenerife no le perdía la cara al duelo ya que sumaba de tres en tres. Con una sola canasta de dos puntos de nueve intentos, los isleños llegaron vivos al final de los primeros diez minutos con Fitipaldo como principal argumento (25-18, min 10).

La tónica se mantuvo en la reanudación. Mientras que los hombres de Pablo Laso intentaban con su segunda unidad ampliar su exigua renta para ganar encarrilar el partido, los tinerfeños apretaban en defensa y seguían probando fortuna desde lejos. Abalde y Llull aportaban puntos a los locales mientras que Sasu Salin se sumaba a la fiesta triplista del equipo de Txus Vidorreta, en el que debutó con buena nota el estadounidense Julian Gamble, fichado para suplir la baja de Shermadini y autor de doce puntos.

Pese al aparente dominio blanco, al descanso se llegó con un ajustado marcador (40-35) y con un destacado 60 por ciento en triples de los visitantes, que sumaban nueve aciertos tras quince intentos.

Un nuevo arreón de los hombres de Pablo Laso, que enlazaron de inicio un parcial a favor de 8-0, elevó la máxima renta hasta los trece puntos. Tavares y Heurtel seguían aportando en todas las facetas del juego, bien secundados por Yabusele, mientras que enfrente al Tenerife no le bastaba con la buena tarde de Fitipaldo, que anotaba su sexto triple y asistía con criterio a sus compañeros, compensando la discreta actuación de Marcelinho Huertas.

El partido parecía controlado por el líder de la ACB, pero los isleños no se rendían y, aunque su producción exterior había bajado alarmantemente en el tercer cuarto, fueron recortando las diferencias hasta los cuatro puntos en contra que reflejaban el marcador tras unos buenos minutos del debutante Gamble y un nuevo triple, el séptimo, de Fitipaldo, éste sobre la bocina (58-54, min 30).

Al igual que en los cuartos anteriores, los blancos golpearon primero en el arranque de los últimos diez minutos y tomaron aire con un 13-6 a favor que le devolvió su máxima renta y obligó a Vidorreta a pedir tiempo muerto para reclamar un último esfuerzo a los suyos.

El final se acercaba y el Real Madrid no cedía a pesar de las rotaciones de Pablo Laso, que también se vio forzado a parar el partido para evitar males mayores tras un triple de Sasu Salin que subió al marcador el 79-73 con dos minutos por jugar. Solo fue un susto, porque sus jugadores aguantaron hasta el final y sumaron su séptimo triunfo del curso, cuarto en Liga Endesa, en la que se mantienen en cabeza como líderes invictos.

- Ficha técnica:

86 - Real Madrid (25+15+18+28): Heurtel (10), Causeur (2), Hanga (12), Yabusele (15) y Tavares (9) -cinco inicial- Williams-Goss (6), Poirier (14), Llull (4), Fernández (1), Abalde (7), Alocén (4) y Taylor (2).

77 - Lenovo Tenerife (18+17+19+23): Huertas (6), Fitipaldo (24), Sastre (-), Sulejmanovic (8) y Guerra (6) -quinteto titular- Smith (2), Salin (9), Wiltjer (1), Doornekamp (6), Borg (-), Gamble (12) y Rodríguez (3).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Jorge Martínez y Alberto Baena. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón WiZink Center de Madrid.

Antonio Soto