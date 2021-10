29-09-2021 ¿Y si existiera una forma de ralentizar el envejecimiento?. MADRID, 2 (CHANCE) La medicina convencional siempre ha mantenido la creencia de que el envejecimiento es inevitable y que el deterioro progresivo no puede ser alterado. Los tratamientos de optimización hormonal se centran en ralentizar el proceso de envejecimiento y conseguir la prevención de las patologías y los síntomas asociados a éste. Se trata de añadir vida a los años, hacer que los pacientes disfruten de ellos mismos el tiempo que tengan. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR CLÍNICAS DOCTOR LIFE



Clínicas Doctor Life son pioneros en el reto que plantea la Medicina de Precisión en España y son los únicos que ofrecen tratamientos de optimización hormonal tan completos en nuestro país. Su razón de ser es mejorar la calidad de vida y el estado de salud óptimo de sus pacientes desde la ciencia y la seguridad.



Tipos de optimización Hormonal



Los tratamientos de optimización hormonal se centran en ralentizar el proceso de envejecimiento, previniendo las patologías y los síntomas asociados a este. Clínicas Doctor Life ofrece diferentes tratamientos que se adaptan a las necesidades de cada persona concreta y que solucionanlos problemas relacionados con el envejecimiento y, por ende, ala pérdida de hormonas que éste conlleva.



Optimización Hormonal Rubí



Aplicable tanto a hombres como a mujeres. Su principal objetivo es reponer los niveles hormonales óptimos en un paciente, a fin de dotarlo de la energía y vitalidad que poseía en su juventud. Este tratamiento está recomendado para aquellos pacientes que sufren graves déficits de energía, que padecen ataques de cansancio y agotamiento que les impiden continuar con sus actividades. Pacientes que han perdido la ilusión por vivir, que se sienten decaídos o que no disfrutan de las relaciones íntimas con su pareja.



Optimización Hormonal Esmeralda



Con el mismo objetivo que el Rubí, el Esmeralda es una versión reducida y más económica del tratamiento. Se centra en lograr que el paciente alcance el nivel hormonal que mejor se adapte a su biología. De la misma manera que el Rubí repone los niveles hormonales en los pacientes, a fin de dotarlos de la energía y vitalidad que poseían en su juventud. A diferencia del tratamiento Rubí el Esmeralda no cuenta con tantas pruebas y analíticas como su alternativa. Esto se debe a que está dirigido, generalmente, a un paciente más joven que está iniciándose en estas terapias.



P-Chip



La forma más eficaz de aplicación del tratamiento hormonal. Un implante temporal y subcutáneo que garantiza una dosis hormonal regular y constante.



¿A partir de qué edad se realiza la terapia hormonal?



A partir de los 40 años se recomienda iniciar tratamientos de optimización hormonal para combatir los primeros síntomas del envejecimiento del cuerpo. Estas terapias previenen y frenan los problemas más frecuentes de esta etapa.



¿Cuáles son las contraindicaciones de los tratamientos de optimización hormonal?



Al igual que cualquier tratamiento de medicina y cirugía estética, la optimización hormonal presenta ciertas contraindicaciones médicas sobre todo en pacientes con enfermedades desarrolladas como el cáncer. Para evitar cualquier inconveniente, nuestro equipo médico realizará un análisis personalizado y estudio médico exhaustivo a cada uno de nuestros pacientes.



¿Está indicado para hombres y mujeres?



La terapia hormonal está totalmente indicado tanto en hombres como mujeres. En cualquier momento del año, siempre que el equipo médico considere que es un paciente óptimo para este tratamiento.



¿Por qué en Estados Unidos van más avanzados en estos temas?



Estados Unidos es uno de los países más innovadores y vanguardistas en el sector de la sanidad. La inversión privada que se realiza tanto en clínicas como centros especializados ha permitido desarrollar técnicas únicas como la optimización hormonal. Además, su población está mucho más preocupada por combatir el envejecimiento y frenar los síntomas propios de la edad.



¿Cuándo comienzan a notarse los primeros resultados?



Los pacientes que inician un tratamiento de optimización hormonal comenzar a ver resultados a partir de los 10-15 días desde la primera sesión. No debemos olvidar que es un procedimiento médico a medio plazo cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la salud en general del paciente.