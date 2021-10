𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 296.787 de interacciones entre sus followers.

• Este #TBT de ayer…un gordo popochooo, provocativo, delicioso uffff el olor de las pecuecas es inexplicable jajajaja y el de la boca??? DIOSSSSS 🤤🤤🤤😍😍😍 Te Amo Mi Salvador





• Hoy, un mes después con lágrimas en mis ojos de dicha y felicidad, puedo decir que me hijo está muy bien, está sano, está perfecto en el nombre de DIOS. Gracias @kemelahmedghotme por ser un ángel en nuestras vidas al igual que @catorres1805 @fabioquijanogarcia Mauricio Lozano, todo el quiero de @fsfb_salud y @reprotec_ y cada una de las personas que con sus oraciones y energía linda, nos han tenido presentes. Se me arruga el alma y el corazón al ver diariamente familias y niños que no corren con la misma suerte, hay tanto por cambiar en el sistema de salud de este país y vamos a empezar a poner un granito por eso. #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS tratará de ayudar en lo que más pueda a niños y familias que merecen una buena atención, así DEBERÍA SER PARA TODOS, sin importar estrato social, la vida de todos es igual de valiosa, una no vale más que otra. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Muy pendientes porque empezaremos a abrir convocatorias para recibir la ayuda de todos, no solo económica que es muy importante, también de cosas necesarias para darles calidad de vida en estos procesos a los niños y sus familias, empresas, marcas que quieran ser parte de este sueño, también recibimos la donación de tiempo y conocimientos que hoy en día es muy importante. Los queremos 💜💜 GRACIAS @tatianazuluagal y a todo el equipo de #TZL que siempre me llevan de la mano y me hacen todo más fácil.





• Aprendí a vivir en GRATITUD INFINITA, aprendí a sacarle el mejor provecho a a los días al lado de mis dos amores, aprendí a entender que los tiempos perfectos son los de DIOS y su infinita misericordia 😍🙏🏽 aprendí que a este mundo venimos a servir, poder ayudar a los que tanto necesitan y utilizar las redes sociales y la visibilidad que tenemos para construir y jamas para destruir o juzgar #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS 🙏🏽 #CaroCruzLookDelDía @lyrata_clothing @diaadiacaracoltv @caracoltv





• #CaroCruzLookDelDía Jean @indumentariabyanamarialopez Body @portalalalma @diaadiacaracoltv🤍





#Todoporunamamá Nuestra conversación con el Dr. Fabio Quijano @fabioquijanogarcia acerca de Dermabond Prineo y las consultas comunes de la cesárea #publicidad

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.