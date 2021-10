Venezuela.- Muere a los 74 años el embajador venezolano en Corea del Norte

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El embajador de Venezuela ante Corea del Norte, William Izarra, ha muerto esta pasada noche a los 74 años de edad, según ha informado el ministro de Exteriores venezolano, Félix Plasencia.



"Lamentamos el sensible fallecimiento del comandante William Izarra, embajador de Venezuela ante la República Popular Democrática de Corea y ex viceministro para Asia. Un ser humano a carta cabal, patriota y militante comprometido. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos", señaló Plasencia a través de su cuenta de Twitter.



El Gobierno venezolano no ofreció detalles sobre las causas del fallecimiento de su diplomático, cuyo deceso también motivó las condolencias del presidente del país, Nicolás Maduro, quien le describió como un "compañero de la lucha revolucionaria".



"Mi más profundo pesar por la partida física de William Izarra, un gran compañero de lucha revolucionaria, leal e inteligente, amigo de nuestro comandante Hugo Chávez. Envío mis sentidas condolencias a sus familiares, allegados y amigos. ¡Hasta la Victoria Siempre William!", indicó.



Izarra ocupaba el cargo de embajador desde mayo de este año.