Theegaka, Zaloris y Watney comparten liderato; García no hace el corte

Jackson (Misisipi, EE.UU.), 1 oct (EFE).- Los novatos estadounidenses Sahith Theegala, que mantuvo el liderato, y Will Zalotaris, junto a su compatriota Nick Watney acabaron al frente de la clasificación provisional al completarse la segunda ronda del Sanderson Farms Championship después de acumular 131 golpes (-13).

Los tres jugadores se quedaron con un golpe de ventaja sobre sus compatriotas Cameron Young y Hayden Buckley, que compartieron el cuarto lugar con 132 (-12).

Zalatoris sintió que no podía fallar en el green y rara vez lo hizo el viernes para establecer el récord del campo con 61 golpes (-11).

Votado como el novato del año de la PGA Tour a pesar de no tener un estatus completo el año pasado, hizo que pareciera tan simple en el Country Club of Jackson que su putt más largo para par fue de menos de un metro.

Uno de los peores golpes que acertó fue en el par 5 del tercer hoyo después de dar la vuelta. Hizo un fundido débil en un búnker a unos 27 metros de distancia y disparó a menos de un metro, convirtiendo un tiro difícil en otro birdie.

"Los días en los que hago seis metros, esos son los días en que termino haciendo una gran ronda, porque siempre voy a ser el tipo que golpeará más de 14 greens para darme oportunidades", declaró Zalatoris. "Creo que estoy listo para completar un gran fin de semana".

Watney, que venía de su peor temporada en una década, respaldó un comienzo sólido con otra buena ronda. Abrió con cuatro birdies en seis hoyos y dejó caer solo un tiro en su camino a un 66 (-6).

Theegala también se mantuvo firme después de abrir con 64, nuevo territorio para el novato de California en su segunda apertura como miembro del PGA Tour. Contribuyó con el eagle en el tercer hoyo par 5 para volver a meterse en la mezcla. Theegala terminó con un putt para birdie de algo más de nueve metros para un 67 (-5).

Buckley y Young registraron 65 golpes (-7) cada uno y estuvieron a 1 disparo de la ventaja. Roger Sloan de Canadá disparó 67 (-5) y estaba 2 tiros detrás con un acumulado de 133 (-11).

La sorpresa de la jornada fue el campeón defensor, el español Sergio García que no pudo superar el corte establecido en 139 (-5) después entregar tarjeta firmada de 70 (-2) para un acumulado de 140 (-4).

García había jugado la pasada semana con el equipo de Europa en la agotadora Copa Ryder, en Whistling Straits, donde estableció la mejor marca en victorias de todos los tiempos tras superar al británico Nick Faldo.

El excampeón del U.S.Open Gary Woodland tomó dos tiros desde detrás del noveno green en su último hoyo e hizo un bogey para un 73 (+1) que le impidió también superar el corte por un golpe.

Quienes si lo superaron fueron el amateur español Eugenio Chacarra, que entregó tarjeta firmada de 68 (-4) para un acumulado de 137 (-7) y compartir el puesto 27 con otros 13 jugadores.

El jugador de último año de la Universidad de Oklahoma State logró cinco birdies, incluidos tres consecutivos a partir del tercer hoyo, y cometió un bogey en el par 3 del 10.

Mientras que entre los golfistas latinoamericanos, el chileno Mito Pereira hizo una gran remontada de 30 puestos con un registro de 67 golpes (-5) que le dieron un acumulado de 138 (-6).

El argentino Emiliano Grillo también superó el corte con registro de 69 (-3) y 139 (-5), algo que no pudieron lograr los colombianos Camilo Villegas y Sebastián Muñoz junto con el mexicano Carlos Ortiz, que se quedaron fuera de la competición del fin de semana del torneo que reparte siete millones de dólares en premios.