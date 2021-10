Previa del encuentro de la jornada 9: AS Saint Etienne contra Olympique Lyon

El próximo domingo a las 20:45 se disputará el partido de la novena jornada de la Ligue 1, en el cual veremos enfrentarse a Saint Etienne y a Lyon en el Estadio Geoffroy Guichard.

AS Saint Etienne tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la novena jornada tras sufrir una derrota contra OGC Niza en el encuentro anterior por un resultado de 3-0. Desde el comienzo de la competición, los locales no han vencido en ninguno de los ocho encuentros jugados hasta la fecha con una cifra de siete goles a favor y 17 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, Olympique Lyon logró un empate a uno frente a Lorient, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición, de modo que llega al partido con la ilusión de recuperar puntos que se le quedaron en el camino. Antes de este partido, Olympique Lyon había ganado en tres de los ocho encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con un balance de 13 tantos marcados frente a 12 encajados.

Como local, AS Saint Etienne ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado dos veces en cuatro partidos jugados hasta ahora, por lo que tendrá que defender muy bien su portería si no quiere perder más puntos en la competición. En el papel de visitante, Olympique Lyon ha ganado una vez en sus tres encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio de AS Saint Etienne para intentar romper las estadísticas.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Estadio Geoffroy Guichard y el balance es de cinco victorias, 12 derrotas y seis empates a favor de AS Saint Etienne. La última vez que jugaron Saint Etienne y Lyon en este torneo fue en enero de 2021 y el encuentro concluyó con un 0-5 a favor de Lyon.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, podemos ver que el equipo visitante está por delante de AS Saint Etienne con una diferencia de nueve puntos. AS Saint Etienne llega al encuentro con tres puntos en su casillero y ocupando la vigésima plaza antes del partido. Por su lado, Olympique Lyon tiene 12 puntos y ocupa la séptima posición en la clasificación.