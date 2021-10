Para Joan Mir ha sido "un día movidito"

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR). EFE/Javier Cebollada

Austin (Estados Unidos), 2 oct (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP y octavo en la clasificación oficial del Gran Premio de las Américas de MotoGP, la jornada de clasificación ha sido, sonriendo, "un día movidito".

"No haber dado un paso en los tercero libres ha hecho todo muy difícil, porque no podía pilotar bien, pero la mejora ha venido en los cuartos libres que he podido rodar más rápido con neumáticos de carrera y estoy contento con el ritmo conseguido", explica Mir.

"Estamos bastante bien dando seis o siete vueltas, ya que no se han podido dar muchas vueltas más, por lo que será una incógnita al final de carrera, pero he podido pasar a la segunda clasificación sin muchos problemas y estoy contento. Veremos qué se puede hacer mañana", reconoció el campeón del mundo, quien corroboró que los problemas con su moto en los cuartos libres "tienen todas las papeletas de ser el motor".

"Parece que sí, que ha sido el motor, porque la moto se ha parado de golpe. Parece que es el motor y hay que entender por qué ha pasado esto", recalcó Joan Mir.

En cuanto a los problemas con el asfalto, Joan Mir explicó lo hablado en la Comisión de Seguridad: "Todo el mundo fue muy crítico con el asfalto y la posición de Dorna fue muy acertada. Ellos se han dado cuenta de que a este circuito no se puede volver si no hay un re-asfaltado, como mínimo, en el primer y segundo sector y parte del tercero".

"No se sabe si volveremos el año que viene. Si no se mejora esto después de la carrera de F1 y lo chequea previamente el equipo de Dorna para dar su aprobación, no se volverá aquí. Estoy de acuerdo completamente y todos lo estuvimos también. La verdad es que pilotar aquí es muy difícil", afirmó sin dudar Mir.

Ya en modo competición, para la carrera de Austin Joan Mir dijo tener que ver "dónde está todo el mundo, pero en cuanto a ritmo de carrera estoy bastante contento. Si mejoro una pequeña parte estaremos muy bien".

"Será una carrera muy larga, de gestionar neumáticos, porque aquí caen mucho y nadie ha podido hacer más de ocho vueltas seguidas, así que no se sabe bien cuál es el neumático que funcionará. Será una carrera entretenida y será complicado que alguien se escape y luego no vuelva para atrás por los neumáticos, porque caen mucho", explicó al respecto el campeón del mundo de Suzuki.

"Será un pilotaje al principio de carrera y otro al final completamente diferente. Salgo bastante delante, en tercera fila, y veré qué puedo hacer", insistió.