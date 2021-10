02-10-2021 Motor.- El español Adrián Huertas, campeón del mundo Supersport 300. El piloto español Adrián Huertas (MTM Kawasaki) se alzó este sábado con su primer título del Campeonato WorldSSP300 tras la cita disputada en el Autódromo Internacional del Algarve. DEPORTES JAIRO DIAZ REINA



Con cinco victorias y siete lugares en el podio, Huertas se convirtió en campeón del mundo Supersport 300 después de ser desafiado por Tom Booth-Amos (Fusport-RT Motorsports by SKM Kawasaki) y destronar a su compañero de equipo Jeffrey Buis, impidiéndole ser el primer campeón consecutivo en WorldSSP300.



Después de comenzar su carrera en la Red Bull Rookies Cup y en la European Talent Cup en 2018 y 2019, pasó al Campeonato Mundial FIM Supersport 300 en 2020. Concluyó su primera temporada en el puesto 17 con 43 puntos. Para la temporada 2021, se cambió al equipo MTM Kawasaki, el equipo que ganó el Campeonato WorldSSP300 2020 y que también obtuvo siete victorias a lo largo de la temporada.



Huertas comenzó su segunda temporada en lo alto al obtener su primera victoria en la categoría en la Carrera 1 de Aragón. Luego consiguió cinco victorias durante la temporada, convirtiéndose en el primer piloto con cinco triunfos en el mismo curso en la Carrera 2 en Magny-Cours.



Con una ventaja de 56 puntos sobre su competidor más cercano Jeffrey Buis, Adrián Huertas se convierte en el cuarto Campeón de España de WorldSSP300, ya que España sigue dominando la clase con cuatro títulos en cinco temporadas, solo detenido por el neerlandés Jeffrey Buis en 2020.



"Creo que esto es una compensación porque finalmente logré estar en el podio y ganar el Campeonato. Estoy muy feliz de agradecer a todo mi equipo, Ludo de MTM, Fabien de Kawasaki, porque me brindaron el apoyo que necesitaba para convertirme en Campeón de WorldSSP300", indicó Huertas.



"Sin su ayuda, no hubiera sido posible ser campeón del mundo, así que estoy muy feliz por todos, por mi madre, por mi padre, porque han hecho muchas cosas para estar aquí y finalmente, el trabajo duro da sus frutos. para que todos podamos ser recompensados. Estoy muy feliz y quiero seguir trabajando y seguir soñando", sentenció.