México.- VÍDEO: El actor Diego Luna: "Durante la pandemia hubo momentos en los que me pregunté si lo que hacía tenía sentido"

El actor mexicano Diego Luna, que ha sido galardonado con el Premio Platino de Honor del cine iberoamericano, ha admitido que durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus se preguntó si lo que hacía tenía sentido.



"Cuando te piden que te encierres en casa y se trata de sobrevivir y aguantar, te preguntas si lo que haces tiene un sentido o no, o si deberíamos estar en la calle ayudando a la gente que necesita una mano. Quedarse en la casa no es lo mismo para todos", ha manifestado durante una rueda de prensa celebrada en el Westing Palace de Madrid este sábado.



El mexicano, que debutó por primera vez con 8 años en el cortometraje 'El último fin de año', de Javier Bourges, ha subrayado que el confinamiento fue un momento duro y que el haber reconocido su trabajo como actor con este galardón, que recogerá este domingo en la VIII Edición de los premios Platino de Honor del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, "lo necesitaba para salir y recordar que lo que hacemos es esencial", ha recalcado.



Este reconocimiento, dice, ha llegado en el "momento justo" y en forma de "aliciente" que le indica que "hay muchas cosas que hacer a este lado del Atlántico": "Hay un momento en la vida, y estoy llegando a ese, donde hay que empezar a replantearse cosas que, según tú, ya tenías claras. Y necesitas alicientes y saber que hay cierta confianza en lo que puedes hacer todavía", ha incidido.



En otro punto, ha defendido los proyectos audiovisuales que entretengan al público, lo reten y le hagan reflexionar. "Odio que me vengan a dar clase. Estas cosas las apago directamente", ha explicado, en la misma línea que ha reconocido que conforme pasa el tiempo cada vez siente la "responsabilidad" de que el proyecto en el que se involucre "tenga una reflexión pertinente", aunque eso limite la cantidad de cosas que haga.



"Sin duda para mí es importante que lo que hago represente mi punto de vista. A lo mejor se limita la cantidad de cosas que voy a hacer, pero las haré con plena convicción", ha explicado.



Con este premio que se le entregará mañana, Luna recoge el testigo de Raphael, último reconocido con el Platino de Honor en la VI Edición de los galardones celebrada en 2019, después de que en ediciones anteriores el premio fuera concedido a figuras del mundo iberoamericano como Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) o Sonia Braga (2014).



