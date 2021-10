Masiá suma su segunda "pole" del año

El corredor español Jaume Masiá (i) de Red Bull KTM AJO. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Austin (Estados Unidos), 2 oct (EFE).- El español Jaume Masiá (KTM) sumó su segunda "pole position" de la temporada y la cuarta de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de las Américas de Moto3 en el circuito de Las Américas, en la ciudad estadounidense de Austin.

Masiá, que ya fue el más rápido en la carrera de Losail (Catar), logró un mejor tiempo de 2:15.986, casi dos décimas de segundo más rápido que el italiano Dennis Foggia (Honda) y el también español Jeremy Alcoba (Honda).

El líder del mundial, Pedro Acosta (KTM), se tendrá que conformar con salir desde la decimoquinta plaza, a pesar de la incuestionable labor de equipo que realizaron él y Jaume Masiá, y por tanto obligado a remontar para no perder contacto con el grupo de cabeza de carrera a las primeras de cambio.

En la primera clasificación el surafricano Darryn Binder y el británico John McPhee plantearon una estrategia de equipo que les permitiese lograr el pase a la segunda clasificación, pero en la misma no contaron con el percance que sufrió el español Carlos Tatay (KTM), en la curva nueve, que obligó a sacar bandera amarilla a los controles de pista, lo que invalidaba la vuelta rápida que por entonces intentaban y que dejó a ambos sin sus mejores tiempos.

No fue hasta el segundo intento que John McPhee se puso líder de esa clasificación, con Binder en el cuarto puesto, el último con el pase garantizado, aunque con varios pilotos tras su estela el surafricano cayó hasta la octava posición, pero todavía con tiempo más que suficiente para intentar mejorar.

Tanto McPhee como Binder consiguieron su objetivo, aunque superados por el francés Lorenzo Fellon (Honda), que tras reponerse de una ligera caída, supo aprovechar a la perfección la estela de sus rivales para lograr el mejor tiempo, como también el italiano Alberto Surra (Honda), cuarto, tras sacar en el último momento a Carlos Tatay de la cuarta plaza -rodó tras su rebufo en ese último giro-, después de que su equipo pudiese reparar a tiempo los daños de su moto.

Una vez más se repitió la historia en la segunda clasificación, con los dos pilotos de KTM del equipo del finlandés Aki Ajo haciendo labores de equipo y viendo tirar tanto a Jaume Masiá como a Pedro Acosta para intentar conseguir los mejores tiempos de la categoría, aunque entre ellos se inmiscuyó uno de sus rivales más "incómodos", el italiano Dennis Foggia (Honda).

El primer paso por meta en vuelta rápida, precisamente, fue para Foggia, con Masiá y Acosta muy lejos tras solventar un par de errores en esa primera intentona, pero aún con casi diez minutos de entrenamiento por delante para intentar acercarse al italiano, que rodó alrededor de dos segundos más rápido que ellos.

El español Jeremy Alcoba (Honda) doblegó a Foggia en el segundo intento de vuelta rápida por apenas 94 milésimas de segundo, con Izan Guevara (Gasgas) en la tercera posición, sin que Acosta o Masiá diesen por entonces muestras de poder rodar al ritmo de los de "arriba", lo que en cierta medida resultó preocupante.

El trafico "compacto" del momento no dejaba lugar para demasiados errores y una vuelta más tarde Dennis Foggia lo dejó claro al recuperar la primera plaza, mientras Pedro Acosta se encontraba en su taller intentando "encontrar" algo que le permitiese rodar unas décimas de segundo más rápido.

Nuevamente Acosta y Masiá regresaron juntos a pista para afrontar los cuatro últimos minutos de la sesión, con la pista completamente despejada y sin que ninguno de sus rivales les molestase.

El primer intento de Pedro Acosta resultó baldío y en el segundo, destacado por delante de Masiá y un par de pilotos más, los parciales no permitían ser demasiado optimistas. Al atravesar la línea de meta el "Tiburón" de Mazarrón no pudo pasar de la decimoquinta posición, mientras que su compañero de equipo Jaume Masiá, tras su rebufo, acabó primero.

Por detrás, todavía estaba en pista Dennis Foggia que recibió la inestimable ayuda de su compañero de equipo Xavier Artigas, aunque no le permitió mejorar el registro de Masiá, que acabó adjudicándose la "pole position" por delante de Foggia, Alcoba, Guevara, Artigas, Tatsuki Suzuki, Filip Salac, Andrea Migno, Deniz Öncü y John McPhee, que fueron quienes coparon las diez primeras posiciones.

Juan Antonio Lladós