Mario Vaquerizo o Pablo Castellano, los últimos en marcar tendencia

Son muchos los influencers que marcan tendencias y modas. Aunque pueda parecer una carrera fácil, en ocasiones es complicado estar siempre pendiente de tus seguidores y procurar no dejar de darles lo que piden. Mucho se habla de las mujeres que han conseguido hacerse un hueco en las redes sociales, pero también existen muchos rostros masculinos conocidos que han demostrado tener valía suficiente en ellas y sobre todo, tener un número de personas que les siguen porque les gusta su forma de vida, de vestir o simplemente por sentirse identificados con ellos.



Cuando hablamos de moda, podemos hablar de muchos productos, pero casi nunca se habla de las gafas, algo tan necesarias para las personas que sufren problemas de visión, pero también para aquellos que simplemente utilizan la montura como un complemento más. En este caso os hablaremos de Mario Vaquerizo y Pablo Castellano, dos personas que se han convertido en irreemplazables y que marcan esa tendencia que todos buscamos.



Por eso, si hablamos de un modelo de gafa que represente a Mario Vaquerizo, encontramos el 'mó NEW YORK', unas gafas para hombre de acetato azul crystal, con silueta cuadrada de perfil ancho. Las varillas lucen, en el interior, una pieza de metal que aporta modernidad y elegancia. Cuentan con unas decoraciones metálicas en el frente que las hacen de lo más originales.



En cuanto a Pablo Castellano, podemos hablar del modelo 'mó move 571M C'. El influencer apuesta por unas gafas unisex, de fabricación mixta con acetato color negro mate y metal color plata en acabado mate con las que llamarás la atención allá donde vayas y serán el complemento perfecto para cualquier look.



Sea lo que sea lo que lleven, estos dos influencers han sabido crear su propio estilo y lo cierto es que se pongan lo que se pongan marcan tendencia.