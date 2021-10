Los militares empezarán el lunes a distribuir gasolina en el Reino Unido

EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 2 oct (EFE).- Militares del Ejército británico comenzarán la distribución de combustible a las gasolineras del país a partir de este lunes para paliar la falta de transportistas, que ha motivado el cierre de muchas estaciones de servicio y largas filas de horas de espera para repostar.

Casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuales cien serán conductores, se desplegarán para aliviar la situación después de haber recibido una formación de emergencia.

Pese a que el Gobierno y las grandes petroleras han insistido en los últimos días que la situación se estaba "estabilizando", más de un cuarto de las gasolineras independientes del Reino Unido seguían este viernes con los surtidores vacíos, según la asociación de nacional de minoristas.

En un comunicado difundido este sábado, el Ministerio del Gabinete (similar al de Presidencia) señaló que los 200 militares, que forman parte del personal de camiones cisterna del Ejército, darán "apoyo temporal" dentro de las medidas que ha adoptado el gobierno para combatir la penuria de conductores.

El país "todavía se enfrenta a desafíos", pese a que la demanda "se ha estabilizado y ahora se está repartiendo más combustible del que se está vendiendo", según la nota.

También se permitirá la entrada temporal de inmediato de 300 camioneros extranjeros, que podrán quedarse en el Reino Unido para trabajar hasta final del próximo marzo.

El Ejecutivo añade que está tomando otras medidas provisionales contra la presión que sufre la cadena de suministros en la alimentación, también causada por la falta de mano de obra, que atribuye a "la pandemia y la recuperación de la economía global en todo el mundo" en su comunicado, sin hacer alusión al Brexit, la salida del país de la Unión Europea.

Entre esas medidas, a finales de octubre llegarán otros 4.700 transportistas de alimentos, que se quedarán hasta final de febrero y también se permitirá la entrada en el país de 5.500 trabajadores para el sector avícola, con visados hasta el 31 de diciembre.

"La introducción de estos visados temporales no nos desvía de nuestro compromiso de elevar la cualificación y aumentar los salarios de nuestro mercado de trabajo, pero reconoce las circunstancias extraordinarias que afectan a la estabilidad de la cadena de suministros en el Reino Unido", subraya el Gobierno.

El ministro de Empresas, Kwasi Kwarteng, destacó que "no hay escasez de combustible" en el país, por lo que la gente "debería seguir repostando con normalidad", y pidió a la ciudadanía que no se deje llevar por el pánico para permitir que las cosas "puedan volver a la normalidad".