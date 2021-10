Los cataríes comienzan a votar en las primeras elecciones al consejo legislativo

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

El Cairo, 2 oct (EFE).- Los cataríes con derecho a voto comenzaron a emitir sus sufragios la mañana de este sábado para elegir a dos tercios de los 45 miembros del consejo de la "Shura" (consulta), en las primeras elecciones del país árabe para este cuerpo legislativo con poderes limitados.

Según el Ministerio de Interior catarí, los colegios fueron abiertos a las 8.00 hora local (5.00 GMT), y la votación durará hasta las 18.00 hora local (15.00 GMT) para elegir a 30 de entre los 223 candidatos aprobados por esa comisión.

Los otros 15 miembros del consejo de la Shura serán designados directamente por el emir, Tamim bin Hamad al Zani.

Catar tiene una población de unos 2,7 millones de habitantes, un 13 % de ellos cataríes y el resto inmigrantes.

Sin embargo, la comisión electoral no ha anunciado el número de los cataríes con derecho a voto, aunque según la ley electoral, decretada hace apenas dos meses, solo aquellos que tienen nacionalidad "original" pudieron presentarse como candidatos, mientras que las personas que la adquirieron pueden votar siempre que su abuelo fuera nacido en el país.

Los medios cataríes difundieron imágenes de la votación desde varias circunscripciones en las que se ven colas para emitir el voto, en su mayoría formadas por hombres.

Entre los 223 candidatos hay 26 mujeres, la mayoría de ellas con pocas oportunidades de ganar un escaño debido a la naturaleza tribal conservadora de la sociedad catarí.

Algunas de las aspirantes tendrán que competir con hasta 10 hombres, varios de los cuales son miembros de una misma familia o tribu que compiten por un escaño en la misma circunscripción.

Durante la campaña electoral, que se desarrolló entre el 15 y el 30 de septiembre, la comisión electoral permitió a los candidatos explicar sus programas en determinados locales elegidos por las autoridades, como salas en clubs o hoteles, así como a través de los medios oficiales y cuentas en Twitter.

También pudieron poner carteles con sus retratos en las calles del país, todos con el traje nacional. Los hombres con túnicas largas blancas y las mujeres un vestido negro de manga larga y un velo en la cabeza que deja libre el rostro.

Esta nación árabe, que no permite los partidos políticos, contaba con un órgano consultivo desde 1972 designado en su integridad por el jefe de Estado hasta que el pasado 29 de julio el emir decretó la convocatoria de las primeras elecciones para el Consejo de la Shura.

Los miembros del consejo tendrán capacidades legislativas, supervisarán al Gobierno y aprobarán los presupuestos generales del país, pero no se les permitirá intervenir en cuerpos de asesoría al emir como los consejos Supremos de Defensa, Seguridad Nacional o Asuntos Económicos.