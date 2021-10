Los cataríes acudieron a las urnas en elecciones inéditas

Añade cierre de mesas electorales, estimación de la participación, declaración de miembro del comité de organización, detalles ///Doha, 2 Oct 2021 (AFP) - Los cataríes votaron el sábado por la mayoría de miembros de su órgano legislativo, en una elección inédita en el país -donde los partidos políticos están prohibidos- y que no alterará el equilibrio de poder en este rico emirato, gobernado por la familia Al Thani. Los electores podían votar por 30 de los 45 miembros del Majlis al Shura, una asamblea consultiva de poco poder. El resto será nombrado por el emir Tamim ben Hamad al Thani que, hasta ahora, escogía a todos sus integrantes.Los colegios electorales abrieron a las 08H00 (05H00 GMT) y cerraron a las 18H00 (15H00 GMT). Se esperan los primeros resultados a las 23H00 (20H00 GMT).Un miembro del comité de organización de las elecciones dijo a la AFP la tasa de participación fue "importante"."Al principio del día, oí a muchos decir que no votarían pensando que no traería ningún cambio, pero vimos a muchos votantes", indicó uno de ellos en Doha, el sultán Abdalá al Kuwari, presintiendo un "buen augurio".Al comienzo de la tarde, 101 de los 284 candidatos se habían retirado, según la televisión pública, para apoyar a otros aspirantes de sus circunscripciones respectivas.El consejo obtendrá nuevas facultades, como proponer leyes, aprobar el presupuesto o revocar ministros, pero el todopoderoso emir mantendrá el derecho de veto.En el golfo Pérsico, solo el pequeño reino de Kuwait dispone de un parlamento electo por sus ciudadanos.El voto, previsto por la Constitución de 2004 pero retrasado en varias ocasiones, llega en un momento de gran exposición para este reino.Catar acoge el próximo año la Copa del Mundo de fútbol y las autoridades creen que organizar estas elecciones "provocará una atención positiva" hacia el país, afirmó Luciano Zaccara, especialista del Golfo en la Universidad de Catar."Es una forma de mostrar que van en la buena dirección, que desean más participación política", añadió.Pero los expertos no esperan en la práctica grandes cambios tras estos comicios en el primer productor y exportador mundial de gas natural licuado. - Votación con límites - "Es algo trascendental, votar por primera vez aquí. Es increíble poder formar parte [de los comicios]. Cuando doblé mi papeleta para meterla en al urna, tuve la sensación de estar participando en algo más grande", afirmó en Doha Sheija Ateeq al-Julaifi, de 25 años.En cambio, un joven catarí que quiso permanecer en el anonimato, decidió no participar. "No voy a votar porque no creo que las elecciones estén bien organizadas", dijo a la AFP. "Desgraciadamente, creo que esto está hecho más por los focos que por un verdadero deseo de tener un proceso más transparente y más justo". Los carteles de los candidatos florecieron en las ciudades del país. Incluso hubo algunos mitines políticos y anuncios electorales en la televisión. Pero la política exterior o el estatus de la monarquía siguieron siendo temas tabú en esta campaña electoral.A esto se añadieron otras limitaciones. Los 284 candidatos, entre ellos solo 28 mujeres, tuvieron que ser aprobados por el poderoso ministerio de Interior, siguiendo criterios como la edad, el carácter o el historial judicial.Los candidatos también tuvieron que informar previamente al ministerio sobre sus actos de campaña y los nombres de las personas que tomarían la palabra en ellos.- "Histórico" - "Es un día histórico (...) me siento feliz (...) Espero que el próximo consejo estará a la altura del momento vive Catar y el mundo", declaró por su parte a la AFP Alí Abdulá al-Julaifi, votante de 44 años.El hecho de que haya pocas mujeres candidatas no parecía importar a Sabika Yusef este sábado. "Para mí, lo más importante de este proceso es elegir a un candidato que sepa representar nuestros votos", dijo esta catarí, al depositar su papeleta.Un miembro del comité organizador de las elecciones declaró a la AFP que esperaba que la participación en los colegios electorales bajo su supervisión "fuera grande".Otra cuestión importante es que la mayoría de los 2,5 millones de habitantes del emirato son extranjeros y por tanto no podrán votar.Y entre los 330.000 nacionales cataríes, solo los descendientes de aquellos que ya eran ciudadanos en 1930 pueden participar en las elecciones y presentarse como candidatos.Por ejemplo, los miembros de la importante tribu seminómada de Al Murra fueron excluidos de los comicios.Según fuentes diplomáticas, se han celebrado votaciones ya de forma interna para determinar a quién escoger en algunas circunscripciones."Cuando no hay partidos políticos, la gente tiende a votar por las personas que conoce, miembros de la familia o de la tribu", comentó Courtney Freer, especialista en los países del Golfo, en el Emory College de Estados Unidos.No es la primera vez que los cataríes participan en un proceso electoral, puesto que ya han votado en el pasado en reformas constitucionales o elecciones locales.