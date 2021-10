La tibieza defensiva condena al Barça, al que no salva ni Memphis

El delantero holandés del FC Barcelona Memphis Depay (i) y el defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez luchan por el balón durante el partido de Liga en Primera División disputado este sábado en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 2 oct (EFE).- La tibieza defensiva en conjunto condenó al Barcelona, que sucumbió ante el Atlético de Madrid con dos zarpazos rojiblancos en la primera parte del Wanda Metropolitano (2-0), en los que se acabó el partido.

Ni el gran esfuerzo del delantero neerlandés Memphis Depay, incansable y peligroso en todo momento, ni el buen inicio colectivo, con una presión que desconcertó a los locales, ni los buenos detalles del brasileño Phillipe Coutinho permitieron al Barcelona cobrar ventaja, y luego fue incapaz de levantarse con el marcador en contra.

TER STEGEN (5): Llegaba a un campo de malos recuerdos, donde el curso pasado recibió un gol en una salida exagerada, pero en este caso poco pudo hacer en los dos tantos que recibió, ya que tanto Lemar como Suárez llegaron al uno contra uno con superioridad. Detuvo el que pudo ser el tercero a Joao Félix en la segunda mitad.

DEST (5): Fue el encargado de suplir a Jordi Alba, recuperado de su lesión pero aún no para el once. Con menos trabajo defensivo por la poca actividad de Carrasco por su lado, en los minutos iniciales ganó su banda y combinó con Memphis, pero ese peligro se quedó en los primeros instantes, porque luego midió mucho sus subidas.

PIQUÉ (4): Sufrió mucho, como toda la zaga del Barcelona, cuando el Atlético dio velocidad a sus ataques y generó paredes con facilidad. No estuvo contundente para frenar las acciones de los atacantes rojiblancos que costaron goles. Tampoco tuvo fortuna al sumarse al ataque para buscar el gol de cabeza.

ARAUJO (4): Elegido para suplir a Eric García, en el banquillo después de su expulsión ante el Benfica, asumió riesgos y los pagó. Al adelantarse para cubrir el hueco dejado por Mingueza, sufrió la maniobra de Joao Félix que provocó el 1-0. Tuvo muchos problemas cuando el Atlético armaba ataques en velocidad.

MINGUEZA (3): Descolocado. En su afán por ir hacia adelante en la presión adelantada que planteó el Barça en el inicio, acabó estando demasiado adelantado en la acción de Joao Félix que permitió el 1-0 del Atlético. Por su lado llegó la mayor parte del peligro rojiblanco de la primera parte y no tuvo el acierto para sofocarlo.

NICO (5): Repitió titularidad tras la del Levante y fue la apuesta de Koeman para el centro del campo, siempre pegado a Joao Félix o Lemar y tranquilo a la hora de sacar el balón jugado. Sin embargo, en los momentos clave se desdibujó, y acabó siendo sustituido tras el descanso por Sergi Roberto.

BUSQUETS (5): Escoltado por tanta juventud, Sergi Roberto debía ser quien gobernara el encuentro y le puso un pase a Coutinho al inicio para dejarle solo ante Oblak. Sin embargo, cuando cambiaron las tornas y el Atlético aceleró, el capitán se vio superado, sorprendido por la progresión de Lemar que en el 1-0. En la segunda parte gobernó el duelo, pero el 2-0 se hacía una montaña insalvable para el Barça, y lo fue.

DE JONG (4): Invisible en la creación, colocado como interior por la derecha, el neerlandés sí que se sumó al empuje inicial barcelonista y a punto estuvo de empatar el duelo tras un pase de cabeza de Memphis, que no alcanzó a rematar.

GAVI (4): Pasado de frenada. Después de estar en todos los titulares de la semana por su temprana convocatoria con la selección española absoluta, a sus 17 años y sin pasar por la sub-21, comenzó como interior por la izquierda. Tuvo desparpajo y algunas buenas acciones en el inicio, pero en la fase defensiva sufrió. Recibió amarilla en el 19 por una falta sobre Lemar para evitar un contragolpe y fue sustituido en el 75 por Riqui Puig.

COUTINHO (5): De más a menos. Colocado de mediapunta con libertad, comenzó bien el encuentro, dando una asistencia para poner en el área a Gavi y con otro buen disparo para el empate que no sirvió. Su estrella se fue apagando y fue sustituido en el minuto 64 por Ansu Fati.

MEMPHIS (7): Incansable. Fue el único que creyó con todo que el Barça podía llevarse la victoria del Metropolitano. Desde el primer minuto presionó, se desmarcó, bajó a recibir y armar juego. A la media hora, ya con el 1-0 en el electrónico, dio un pase de cabeza a Frenkie de Jong que a punto estuvo de enganchar el mediapunta. No dejó de correr en ningún momento, pero se fue de vacío, aunque lo intentó hasta el final, incluso de falta directa.

SERGI ROBERTO (5): Koeman lo puso sobre el césped para ganar algo de solidez en el centro del campo en lugar de Nico, y cumplió en ese aspecto, pero no en el de fabricar acciones de peligro real para su equipo, que se despidió del partido con la sensación de que no fueron capaces de poner en aprietos al Atlético.

ANSU FATI (4): Le falta todavía al talentoso extremo barcelonista, en su tercer partido desde la grave lesión que le dejó fuera de combate en noviembre. Koeman lo ubicó como delantero junto a Memphis y sustituyendo a Coutinho. Lo probó de falta directa, pero su chut se fue muy desviado.

RIQUI PUIG (sin calificar): Disputó los últimos 25 minutos en lugar de Gavi, en búsqueda de soluciones para generar más peligro e intentar acortar distancias. No tuvo acciones de mérito sobre el césped.

LUUK DE JONG (s.c): Ingresó en el 75 por Mingueza para tener un rematador para los balones aéreos, pero apenas dispuso de oportunidades.

LENGLET (s.c): Disputó los últimos cinco minutos en lugar de Serginho Dest, con el partido prácticamente finalizado.

Miguel Ángel Moreno