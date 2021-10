La Pre-Cop26 concluye con un compromiso para trabajar más en la descarbonización

EFE/EPA/PRE-COP26

Roma, 2 oct (EFE).- La Pre-Cop26, la reunión preparatoria de la cumbre que se celebrará en noviembre en Glasglow (Reino Unido), y que se ha organizado estos días en Milán, concluyó con el compromiso de los países presentes a contribuir más a la descarbonización y hacer más para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados.

También se reveló hoy que Egipto "ha sido nominado para albergar la próxima COP27".

Entre los 50 ministros de medio ambiente en la Pre-Cop26 se ha llegado "a un consenso de que hay que hacer más para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados".

Todos los países han dicho que quieren que Cop26 sea "un éxito y todos han reiterado su deseo de descarbonizarse: los países industrializados para 2030, los demás para 2040 iIncluso China ha dicho que quiere alcanzar la neutralidad climática en 2060, y Brasil en 2050", afirmó el presidente de la Cop26 en Glasgow, Alok Sharma, en la rueda de prensa final

"La ciencia nos dice que se puede conseguir una reducción del 45 por ciento de las emisiones para 2030, pero incluso si sólo se tienen en cuenta los 70 países que se han presentado, podría ser de hasta un menos 26 %. Muchos países ya están tratando de reducir la curva de emisiones", agregó.

Por su parte, Roberto Cingolani, el ministro italiano de Transición Ecológica, que participó en la rueda de prensa final, aseguró que en la Pre-Cop26 de Milán "hubo una declaración muy clara de que será imposible invertir en actividades relacionadas con los combustibles fósiles" y que se "intentará desalentar cualquier inversión en investigación y extracción de fósiles",

"Sin embargo, es imposible llegar de inmediato a cero inversiones, porque la transición implica que por un período de tiempo habrá convivencia entre renovables y fósiles. Pero el camino está despejado", afirmó.

Durante su intervención hoy en la cumbre, el enviado de Estados Unidos para la lucha contra el cambio climático, John Kerry, explicó que "caer muy por debajo de un aumento de temperatura de 2 grados no significa reducirla en 1,9 o 1,7 grados, sino al menos en 1,5 grados" y que “es un objetivo que podemos lograr porque nos lo pide la ciencia”.

El enviado de Estados Unidos para el clima agregó que confiaba en los buenos resultados de Glasgow. "Avanzaremos enormemente, los objetivos del Acuerdo de París deben lograrse absolutamente y cada país debe hacer todo lo posible",

Kerry señaló que confía en un acuerdo climático con China. "Me reúno a menudo con socios chinos, nuestras relaciones son excelentes, pero los países del G20 deben hacer más".

Al respecto, sobre la posición de China, el país que produce más emisiones de gases de efecto invernadero, tanto Cingolani como Sharma aseguraron que el Gobierno chino "es conscientes de la gravedad de la crisis climático y quieren que en la Cop26 se aumenten los compromisos globales de decarbonización".

Para el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmerman, el cambio climático representa "la mayor amenaza para la humanidad" y, por tanto, es necesario "cambiar de forma radical y rápida" y agregó que "necesitamos mitigar el aumento de temperaturas y todos los países a "presentar su propio plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono en la Cop-26 en Glasgow".

Durante esta reunión también se confirmó que se destinarán 100.000 millones de ayuda a los países pobres y que se mantendrá el compromiso.

"Debemos desarrollar una agenda financiera para después de 2025 con un compromiso no de miles de millones sino de miles de millones de dólaresu el sistema privado debe estar involucrado en este esfuerzo, cientos de empresas en el mundo y por ello anunciaremos una propuesta en colaboración con el Foro Económico Mundial", señaló Kerry.