Joan Mir reconoce que para él "ha sido un día difícil"

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), en una fotografía de archivo. EFE/Javier Cebollada

Austin (Estados Unidos), 1 oct (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP pero decimotercero en la primera jornada de pruebas libres del Gran Premio de las Américas, ha reconocido que para él "ha sido un día muy difícil".

"No me esperaba tener estos problemas de estabilidad con la moto, no voy bien encima de los baches y esto ha hecho que me condicione mucho el día y no he podido ser competitivo, pero la prioridad ahora es encontrar una solución con estos baches, ya que la pista está en muy malas condiciones pero hay que correr, así que hay que encontrar una solución", explicó Mir.

"Es una situación delicada; veinte vueltas con estos baches", insistió Joan Mir, quien destacó que "lo más delicado es cuando haces una vuelta rápida y buscas algo más; con estos baches es complicado saber dónde está el límite, que la moto salte y te caigas".

"A mí me ha costado mucho también por esta razón ya que no encontraba la manera de ir más rápido, por encima de los baches. Es un poco lo que me ha pasado hoy por eso sabía que no iba a estar entre los diez primeros desde que he salido, sabía que si no encontrábamos una solución no podría ir rápido, y ha sido así", lamentó el vigente campeón del mundo.

"Será una situación delicada, en la Comisión de Seguridad hablaremos y veré lo que piensan los demás pilotos, que no sé aún qué han dicho. pero dependiendo de lo que digan los demás, también buscaremos una solución para el año que viene, para este... No lo sé, ya veremos", afirmó Mir.

El piloto de Suzuki enumeró las zonas más complicadas "la curva 2 muchísimo, antes de entrar en la 3, muchísimo, en la curva 5 hay un bache enorme en la salida... Diría que todo el segundo sector y parte del primero. Nunca en mi vida he rodado así".

"Nosotros estudiamos las vueltas y los baches en la trazada, no vamos a buscar baches fuera de la trazada, por eso si tienes que adelantar a alguien en un tramo que no has pisado antes, te puedes encontrar con un bache y llevarte puesto a otro piloto y esa es una de las cosas que pueden pasar con los baches, pero bueno, es para todos. Es complicado y veremos qué hacemos en la Comisión de Seguridad", insistió al respecto Joan Mir.

Durante buena parte de la jornada se pudo ver en los talleres de Suzuki al campeón del mundo de 500 c.c. en 1993, el estadounidense Kevin Schwantz, del que Joan Mir reconoció que es "una de las razones por las que vine a Suzuki, para ser o tratar de ser algún día como Kevin Schwantz".

"Es uno de mis ídolos y es muy bonito compartir momentos con él, es un honor para mí tener en mi dorsal '36' el mismo diseño que su '34' y espero que esto me dé suerte el domingo, porque lo cierto es que el viernes no me la ha dado", dijo sonriendo Mir.