Isa Pantoja, el rostro conocido de la familia de Anabel que no le soltó la mano

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha sido un locura en todos los sentidos de la palabra. Lo cierto es que los novios vivieron ayer un momento mágico que fue televisado en directo gracias a 'Sálvame Diario', un enlace que emocionó a todos los asistentes, pero que también consiguió tener repercusión en todos los medios de comunicación.



A pesar de la ausencia de Kiko Rivera, Anabel Pantoja contó con la presencia de Isa Pantoja, que no quiso perderse la celebración e improvisó un discurso en la ceremonia que nos dejó sin palabras: "Pensaba prepararme algo aquí, pero ya sabéis lo que ha pasado. Voy a decir lo que siento y pienso ahora, que es mucha felicidad. También me da mucha pena porque me hubiera gustado que estuvieran aquí más personas, tú lo sabes".



La hija de Isabel Pantoja dejó claro que el día de ayer era uno de los más especiales para su prima y por eso no podían permitirse faltar a dicho enlace: "Creo que hoy tú necesitabas algo de nosotros porque te lo mereces. Yo estoy aquí para ti y me alegro de que cumplas tu sueño".



Muy emocionada, Anabel Pantoja le miraba y se emocionaba, ya que era el único rostro conocido de su familia y cómo no, echó de menos a su primo, Kiko Rivera, que decidió quedarse en Sevilla al no tener fuerzas para celebrar nada tras el fallecimiento de la abuela de ambos.



En tono bromista, Isa Pantoja no dudó en aconsejar a Omar Sánchez que tuviera paciencia en todos los momentos que le quedan por vivir con Anabel porque ya sabemos que su prima es intensa: "Espero que sepas frenarla porque Anabel tiene tela". Una broma con la que rompió el hielo y todos comenzaron a reírse después de hacer mención a las ausencias.