Gronkowski tiene fractura en las costillas

Rob Gronkowski de los Buccaneers de Tampa Bay, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Tampa Bay (EE.UU.), 2 oct (EFE).- Rob Gronkowski, ala cerrada de los Buccaneers de Tampa Bay, se fracturó las costillas, una lesión que podría dejarlo fuera de acción durante semanas, de acuerdo con varias fuentes.

Gronkowski no viajó con los Buccaneers a Foxborough (Massachusetts) para el partido del domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra debido al efecto que podría ocasionarle el vuelo en avión en la fractura.

Gronkowski sufrió la lesión durante la derrota del domingo ante los Rams de Los Ángeles, pero regresó para terminar el juego.

Inicialmente, los Buccaneers y Gronkowski no creían que la lesión fuera tan grave, y además las radiografías que le practicaron después del partido resultaron negativas.

Pero más pruebas de resonancia magnética durante la semana revelaron las fracturas que no se encontraron en las radiografías, que no muestran fracturas finas.

Gronkowski no practicó el miércoles ni el jueves y sólo se lo vio estirándose durante la práctica del viernes. Los Buccaneers lo habían catalogado en la lista de dudas el viernes antes de descartarlo el sábado.