Georgia.- Las elecciones en Georgia transcurren sin incidentes tras la detención de Saakashvili

TIFLIS, 2 (DPA/EP)



Las elecciones municipales en Georgia no registran incidentes a media jornada a pesar de la detención del expresidente del país Mijail Saakashvili este pasado viernes tras una sorprendente reaparición en suelo georgiano.



Saakashvili fue arrestado tras ocho años en el extranjero a la huida en medio de acusaciones contra él por malversación y abuso de poder. Su llegada fue considerada como un elemento disruptor de los comicios, considerados como una prueba de fuerza entre el gobernante Sueño Georgiano y el Movimiento Nacional Unido liderado por el propio Saakashvili.



Aunque el primer ministro, Irakli Garibashvili, había declarado horas antes del cierre de las urnas que el partido gobernante había ganado "de manera convincente" y que "los votantes han emitido un juicio político" contra el partido de Saakashvili, todos los analistas esperan un resultado ajustado, aunque los datos no se sabrán hasta bien entrada la noche.



De momento, y a media tarde, un 33 por ciento de los votantes habían depositado su papeleta entre llamamientos al voto formulados por la presidenta del país, Salome Zurabishvili, quien ha pedido que estos comicios sirvan de punto final a la polarización de la sociedad georgiana.



Las tensiones políticas han ido en aumento desde las protestas del año pasado, tras las elecciones parlamentarias en las que la oposición acusó a Sueño Georgiano de amañar los resultados; la misma oposición que espera usar el voto municipal como una especie de referéndum sobre un posible adelanto electoral, lo que podría ocurrir si el actual partido gobernante obtiene menos del 43 por ciento de los votos, según un compromiso negociado por la UE.



Sin embargo, Sueño Georgiano ha avisado que no cumplirá el acuerdo y acusado a su vez a los miembros del Movimiento de falta de colaboración. Saakashvili ya ha instado a sus seguidores a salir a protestar después de las elecciones.