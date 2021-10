Fútbol/Primera.- (Previa) Real Sociedad y Sevilla ponen en peligro a Míchel y Robert Moreno

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad y el Sevilla FC, segundo y tercer clasificados de LaLiga Santander, defienden este domingo a domicilio sus plazas 'Champions' ante los necesitados Getafe (18.30 horas) y Granada (21.00), en una octava jornada en la que Villarreal y Real Betis (18.30) buscan seguir ascendiendo y en la que Elche y Celta (14.00) enfrentan sus rachas opuestas.



En el Coliseum Alfonso Pérez, el conjunto donostiarra, que el jueves empató en Liga Europa con el Mónaco (1-1), retomará la competición doméstica en busca de su tercera victoria consecutiva para marcharse con confianza al parón de selecciones.



Con 16 puntos, a solo uno del líder Real Madrid, el cuadro 'txuri urdin' solo cayó en su debut ante el FC Barcelona (4-2), y desde entonces solo ha cedido un empate en LaLiga. Ahora, tras superar a Granada (2-3) y Elche (1-0) en las últimas fechas, tratarán de hacer lo propio ante un rival que no ha sumado ni un solo punto.



El colista Getafe ha caído en todos y cada uno de los siete encuentros disputados hasta el momento, con un balance de 2 goles a favor y 12 en contra, y se encuentra a tres unidades de la zona de salvación. Estos números amenazan con poner a Míchel en la picota.



Sin los lesionados Vitolo, Jakub Jankto y Sabit Abdulai pero con Erick Cabaco y Mauro Arambarri ya recuperados, los azulones tratarán de poner en apuros a los de Imanol Alguacil, que se presentan en la cita con la enfermería llena; Carlos Fernández, Jon Guridi, Diego Rico, Nacho Monreal, David Silva, Alexander Sörloth y Jon Pacheco no podrán estar por lesión, mientras que la participación de Asier Illarramendi está en duda.



A dos puntos del conjunto vasco pero con un partido menos, el Sevilla (14) visita el Nuevo Los Cármenes, donde Robert Moreno y el equipo están empezando a agotar la paciencia de la parroquia nazarí. Los de Julen Lopetegui cosecharon su segundo empate consecutivo en 'Champions' ante el Wolfsburgo (1-1), pero en LaLiga siguen firmes.



De hecho, todavía no han perdido, y en las dos jornadas pasadas se impusieron a Valencia (3-1) y Espanyol (2-0). Su fiabilidad atrás, en una faceta en la que son el equipo menos goleado de la categoría (2), les ha valido para mantenerse en el tercer lugar de la tabla. Thomas Delaney, por sanción, y Youssef En Nesyri y Marcos Acuña, por lesión, no estarán disponibles en el nuevo examen del Granada.



Los granadinistas (3) marcan los puestos de descenso al arrastrar tres empates y cuatro derrotas en el arranque liguero, las dos últimas ante Real Sociedad (2-3) y Celta (1-0), y una más podría suponer el final de la etapa de Robert Moreno al frente del banquillo. A ello se suman las lesiones de Neyder Lozano y Yan Brice Eteki y las molestias de Domingos Duarte.



En el Martínez Valero, el Elche (6) espera dejar atrás las derrotas ante el Villarreal (4-1) y la Real Sociedad (1-0), que frenaron una serie de tres partidos puntuando, para tomar aire antes del parón. Fran Escribá recuperará a Lucas Boyé, pero no a Pedro Bigas, y se mantiene a la espera del estado de Jony Álamo.



El Celta (7), por su parte, viaja a tierras ilicitanas crecido tras ganar sus dos últimos choques ante Levante (0-2) y Granada (1-0), que pusieron fin a una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. El 'Chacho' Coudet, además, podrá contar con todos sus hombres tras recuperar a Néstor Araujo y Santi Mina.



Por último, el Villarreal (8) quiere mantenerse invicto ante un Real Betis (12) que ansía conseguir en el Estadio de la Cerámica su cuarto triunfo en los últimos cinco partidos. Tras el Sevilla, los castellonenses son el segundo equipo menos goleado del campeonato (3), pero sus cinco empates en seis jornadas le están pesando en la clasificación.



A falta de un partido -el aplazado frente al Deportivo Alavés-, los de Unai Emery, que el pasado fin de semana empataron en el Santiago Bernabéu (0-0), necesitan cargarse de fuerza después de caer en el último suspiro en 'Champions' frente al Manchester United (2-1). Gerard Moreno no podrá estar ante los verdiblancos, mientras que Raúl Albiol, Paco Alcácer, Samuel Chukwueze y Dani Raba son duda.



El cuadro de Manuel Pellegrini, que en Liga Europa doblegó al Ferencvaros (1-3), buscará dar continuidad a los triunfos ante Osasuna (1-3) y Getafe (2-0) para tratar de alcanzar la zona continental, a un punto de sus 12, todo sin los lesionados Víctor Ruiz, Sergio Canales y Youssouf Sabaly.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Elche - Celta. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.



Espanyol - Real Madrid. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15.



Getafe - Real Sociedad. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.



Villarreal - Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.



Granada - Sevilla. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 21.00.