Fútbol/Primera.- (Crónica) Osasuna frena al Rayo y se coloca quinto

Valencia y Cádiz se reparten los puntos en el Nuevo Mirandilla



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Club Atlético Osasuna logró este sábado un triunfo fundamental para seguir en la zona alta de la clasificación gracias a un gol de Manu Sánchez en el tiempo de prolongación -frenando al imparable Rayo-, mientras que el Valencia no pudo con el Cádiz (0-0) en partidos de la octava jornada de LaLiga Santander.



En el Sadar, el conjunto dirigido por Jagoba Arrasate encontró petróleo en el minuto 91 con un cabezazo de Manu Sánchez que hizo estallar un estadio prácticamente a rebosar -ya sin las restricciones por la pandemia-. El remate con la testa llegó tras un centro de Cote, que llevaba muy pocos minutos sobre el terreno de juego.



El Rayo, que sumaba 13 de los últimos 15 puntos vio frenada su buena racha -cinco jornadas sin perder- en un tramo final que fue el único del partido donde no supo contemporizar los tiempos. Los franjirrojos, con Falcao durante casi una hora de encuentro, se quedan en la sexta posición, en puestos de Conference League, mientras que los rojillos irrumpen en la sexta plaza en la Liga Europa.



Por su parte, en el Nuevo Mirandilla el Valencia fue mejor, puso más carne en el asador, pero las defensas se impusieron a las delanteras y no hubo manera de cambiar el 0-0. El Cádiz apenas lanzó una vez a puerta, en botas del 'Pacha' Espino, pero realizó un magnífico trabajo de solidaridad para ir secando al conjunto 'che', que sí estuvo más cerca del gol en un par de ocasiones.



Una de ellas de Wass, que rozó el larguero a los 50 minutos con un disparo desde la frontal del área y otra de Guedes, a dos para el 90, con un lanzamiento que besó la base del poste. Pero el marcador inicial no se movió y los de Bordalás -que suman cuatro jornadas sin ganar- se quedan en mitad de la tabla y los de Cervera en la decimocuarta.



EL LEVANTE SIGUE SIN GANAR



Por su parte, el Levante sigue sin conocer la victoria esta temporada tras ocho jornadas después de encajar una dolorosa derrota en su visita al Mallorca. El cuadro granota -que roza los puestos de descenso- no tuvo su día en un partido aguerrido que se resolvió en el último cuarto de hora. Fue cuando los bermellones pusieron fin a cuatro jornadas sin ganar.



Los pupilos de Luis García Plaza se pusieron por delante a los 75 minutos en una acción del ghanés Iddrisu Baba, asistido por Maffeo, y acabó siendo suficiente para dejar los puntos en casa, eso sí, sin olvidar las manos salvadoras de Manolo Reina, que detuvo un penalti a Morales a cinco minutos para el final.



Con esta victoria, los insulares ascienden a la undécima posición, a tan solo dos puntos de los puestos europeos y el Levante continuará en problemas una semana más. Los de Paco López podrían terminar la jornada en descenso si el Granada logra puntuar frente al Sevilla este domingo en el partido que cierra el octavo capítulo liguero.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 8 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 1.



Athletic Club - Alavés 1-0.



-Sábado 2.



Osasuna - Rayo Vallecano 1-0.



Mallorca - Levante 1-0.



Cádiz - Valencia 0-0.



Atlético - FC Barcelona 21.00.



-Domingo 3.



Elche - Celta 14.00.



Espanyol - Real Madrid 16.15.



Getafe - Real Sociedad 18.30.



Villarreal - Betis 18.30.



Granada - Sevilla 21.00.