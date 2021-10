Fútbol/Premier.- (Crónica) Un Chelsea sin Saúl se sitúa líder provisional

El Manchester United se deja dos puntos ante un inspirado Everton



El Chelsea recuperó la sonrisa tras dos derrotas consecutivas -ante City y Juventus en Premier y en la Champions- a costa del Southampton este sábado (3-1) en un partido que sirve a los 'blues' para recuperar el liderato provisional, mientras que el Manchester United no pasó del empate frente al Everton (1-1) en partidos de la séptima jornada del campeonato inglés.



En Stamford Bridge, el equipo de Thomas Tuchel fue muy superior a su rival y pronto encontró el gol en botas de Chalobah, a los diez minutos. Werner falló un penalti antes del descanso y los visitantes aprovecharon para sacar tajada en otra pena máxima, esta vez obra de Ward-Prowse, expulsado por roja directa cuarto de hora después.



Esta circunstancia la aprovecharon los londinenses y Werner pudo redimirse minutos más tarde. El internacional alemán marcó un gol decisivo en el minuto 84 y Chilwell redondeó la victoria a uno para el final. Por tercer partido consecutivo el español Saúl Ñíguez no volvió a jugar ni un minuto. Algo sorprendente este sábado sin Kanté, ni Jorginho, porque éste último apenas disputó unos minutos.



Por su parte, el Manchester United -que llegaba a la cita tras derrotar 'in extremis' al Villarreal en la Europa League- se dejó dos puntos en un choque de igual a igual con el Everton. Martial adelantó a los 'red devils' a los 43 minutos con un disparo centrado y Townsend equilibró la balanza pasada la hora de encuentro con un potente lanzamiento.



Incluso el partido, con Cristiano buscando el gol en todas las jugadas, podría haber acabado en favor de los 'toffees' cuando se rozaba el final. El exdefensa del FC Barcelona Yerry Mina batió a De Gea pero el VAR anuló el gol por fuera de juego y dejó las tablas como marcador final. Con este empate, el United se queda tercero con 14 puntos, los mismos que tiene el equipo de Rafa Benítez en la cuarta posición.



Además, el Brighton & Love Albion sacó un valioso punto frente al Arsenal (0-0) para auparse a la quinta plaza, y el Leeds United de Marcelo Bielsa firmó un triunfo de oro para alejarse de los puestos de descenso a costa del Watford. El español Diego Llorente fue el autor del único tanto del partido.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 7.



-Sábado.



Manchester United - Everton 1-1.



Burnley - Norwich 0-0.



Chelsea - Southampton 3-1.



Leeds United - Watford 1-0.



Wolverhampton - Newcastle 2-1.



Brighton - Arsenal 0-0.



-Domingo.



Crystal Palace - Leicester 15.00.



Tottenham - Aston Villa 15.00.



West Ham - Brentford 15.00.



Liverpool - Manchester City 17.30.